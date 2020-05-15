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Военное обозрение

Китай начал лётные испытания палубной версии учебного самолёта JL-9G Sword Fish

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Источник изображения: topwar.ru

В Китае начались летные испытания новой версии учебного самолета JL-9, получившего название Sword Fish. Самолет предназначен для подготовки летчиков морской авиации, в первую очередь палубных истребителей.

Китайская компания Guizhou создала новую версию учебно-боевого самолета Guizhou JL-9, адаптировав его для применения с авианосцев. Предполагается, что новый самолет будет использоваться для подготовки летчиков на суше на тренажере, имитирующем палубу авианосца, поскольку полноценных учебных самолетов палубной авиации у Китая нет.

Самолет с обозначением JL-9G получил несколько измененный в носовой и хвостовой частях планер, а также удлиненное крыло. Однако шасси самолета остались неизменными, по-видимому, это сделано для посадки самолета на наземные аэродромы и в последствии может быть исправлено, ведь разработка самолета все еще ведется.

Учебно-боевые самолёты Guizhou JL-9

Источник изображения: topwar.ru

JL-9 (FTC-2000 - экспортное название) разработан и производится китайским авиастроительным предприятием Guizhou Aircraft Industry Corporation (GAIC). Создавался с конца 1990-х годов. Совершил свой первый полет 13 декабря 2003 года. Серийный выпуск JL-9 для ВВС и ВМС НОАК осуществляется с 2011 года. Он представляет собой глубокую модернизацию самолета JJ-7 (МиГ-21УБ), с сохранением основных компоновочных решений, узлов и агрегатов этого самолета. При рассмотрении вблизи для всех, кто когда-то имел дело с МиГ-21, сходство этих машин кажется еще более очевидным.

Двухместный самолет имеет в длину 14,6 метра и размах крыла 8,3 метра. Максимальная взлетная масса самолета составляет 9,8 тонны.

JL-9 способен выполнять полеты на скорости до 1,1 тысячи километров на расстояние до 863 километров. Он вооружен авиационной пушкой калибра 23 миллиметра и оснащен пятью точками подвески для размещения ракетно-бомбового вооружения и подвесных баков. Общая масса полезной нагрузки - 2 тонны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
МиГ-21
Проекты
Авианосец
Военные учения
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