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Интерфакс-АВН

Авиазавод "Вертолетов России" в Улан-Удэ к 2030 году выведет на рынок три новые модели вертолетов

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Вертолет Ми-171А2
Вертолет Ми-171А2.
Источник изображения: © Холдинг "Вертолеты России"

Барнаул. 14 мая. ИНТЕРФАКС - АО "Улан-Удэнский авиационный завод" (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех") планирует к 2030 году вывести на рынок три новые модели вертолетов, сообщил директор завода Леонид Белых в интервью "Интерфаксу".

"С 2021 года существующая на Улан-Удэнском авиационном заводе линейка пополнится новыми продуктами, что позволит к 2030 году увеличить существующий модельный ряд на три новые машины в ключевых и совершено новых для нас сегментах", - сказал он.

При этом недавно У-УАЗ уже пополнил линейку новым вертолетом Ми-171А2. Первая машина поставлена в Казахстан, также изготовлен вертолет для Индии.

По словам Белых, интерес к Ми-171А2, а также к легкому многоцелевому вертолету "Ансат" проявляют страны Юго-Восточной Азии. "Уже проведены переговоры с различными компаниями из Таиланда, Камбоджи, Сингапура и Филиппин", - отметил руководитель авиазавода.

Кроме того, на данный момент завершена подготовка к производству легкого вертолета Ка-226Т.

"Активно модернизируем технику под требования министерства обороны РФ - так появился Ми-8АМТШ-ВН. В ближайшие годы на предприятии будет налажен выпуск принципиально нового вертолета - легкого многоцелевого VRT500, разработанного российским конструкторским бюро "ВР-технологии" холдинга "Вертолеты России", - продолжил Белых.

Для реализации планов предприятие в последние годы модернизирует производство.

"Суммарные инвестиционные вложения в развитие предприятия до 2021 года в рамках инвестиционной программы превысят 8 млрд рублей. Эти средства будут вложены в предприятие за девять лет. На сегодня около 7 млрд рублей уже освоено, но это без учета НИОКР по новым продуктам", - отметил руководитель завода.

Инвестиционная программа по модернизации и техническому перевооружению позволит У-УАЗу повысить эффективность и сохранить конкурентоспособность на мировом рынке.

АО "Улан-Удэнский авиационный завод" выпускает вертолеты серии Ми-8/17: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш и другие.

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