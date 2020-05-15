Российский «Метеор» ожил после удара метеорита

Российский гидрометеорологический спутник «Метеор-М» №2-2 ожил после удара микрометеорита, сообщает «Роскосмос».

Как говорится на сайте госкорпорации, работа космического аппарата в составе орбитальной группировки возобновлена после проведения соответствующего исследования по программе главного конструктора, а информация, получаемая в настоящее время с данного спутника, используется для целевых задач.

Нештатная ситуация на «Метеор-М» №2-2 была зафиксирована 18 декабря 2019 года, когда спутник «изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета с высокими значениями угловых скоростей».

Пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» №2-2 с космодрома Восточный состоялся в июле прошлого года.