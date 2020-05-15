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Черное море остается приоритетом для российского ВМФ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Черноморский флот (ЧФ) находится на этапе активного оснащения и развития. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, поздравляя моряков-черноморцев и ветеранов с годовщиной создания этого оперативно-стратегического объединения.

По его словам, модернизация ЧФ продиктована необходимостью пресекать угрозы для юга России.

«Процесс оснащения Черноморского флота новейшими кораблями и системами вооружения будет вестись в соответствии с важностью задач по обеспечению безопасности государства на южном направлении», - отметил Евменов.

В ближайшее время, как рассказал главком Военно-морского флота, ЧФ пополнится шестью патрульными кораблями проекта 22160, серией малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 «Каракурт» и тремя новейшими корветами, способными выполнять задачи в дальней морской зоне.

«Безусловно, что будет далее развиваться важнейший сегмент береговой инфраструктуры, судоремонта и судостроения. Черноморский флот будет сбалансированным и самодостаточным по составу сил и средств», - добавил Евменов.

По информации Минобороны РФ, для выполнения поставленных задач Черноморский флот использует подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22160
22800 МРК
ЧФ
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