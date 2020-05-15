Перспективные БТР ACV-30 для КМП США оснастят норвежским боевым модулем МСТ-30

Изображение колесного бронетранспортера ACV для КМП США в варианте ACV-30 с БМ Kongsberg МСТ-30 Источник изображения: Kongsberg

Перспективные колесные бронетранспортеры ACV (Amphibious Combat Vehicle) для морской пехоты США в варианте ACV-30 8Х8 получат дистанционно управляемый боевой модуль МСТ-30 с 30-мм автоматической пушкой производства норвежской группы Kongsberg. Об этом говорится в сообщении компании.

Норвежская группа Kongsberg получила субподрядный контракт корпорации ВАЕ Systems на поставку до 150 дистанционно управляемых боевых модулей МСТ-30 с 30-мм автоматической пушкой для оснащения перспективных БТР ACV-30 для КМП США. Первый опытный образец АСV-30 с модулем MCT-30 должен быть представлен в начале 2021 года.

Данный боевой модуль был выбран морской пехотой США для своих бронетранспортеров в апреле этого года. Необходимо отметить, что БМ Kongsberg МСТ-30 хорошо известны в американской армии, они были выбраны в 2017 году для оснащения 81 колесной бронированной машины Stryker (8х8) в варианте М1296 Stryker ICV Dragoon (ICVD) в составе дислоцированного в Европе 2-го кавалерийского полка, однако в дальнейшем проект развития не получил.

Как сообщается, боевой модуль Kongsberg МСТ-30 оснащен 30-мм пушкой Northrop Grumman XM813 Bushmaster Mk 44 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Пушка имеет двойное питание и боекомплект в 150 снарядов, размещенных в модуле, так как БМ не имеет подбашенного отделения. В качестве боеприпасов пушка может применять 30-мм снаряды с дистанционным подрывом.