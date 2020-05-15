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ЦАМТО

Тайвань планирует приобрести БЛА MQ-9 "Рипер"

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Беспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper.
Источник изображения: popularmechanics.com

ЦАМТО, 14 мая. Военно-воздушные силы Тайваня начали процедуру приобретения средневысотного беспилотного авиационного комплекса большой продолжительности полета (класс MALE) MQ-9 "Рипер" в составе четырех аппаратов.

Как сообщает Upmedia.mg со ссылкой на заявление пресс-службы ВВС, с учетом ожидаемого прогресса в разработке национального БЛА Tengyun класса MALE, было принято решение ограничиться приобретением только одного беспилотного комплекса американского производства в качестве временной меры, удовлетворяющей потребности ВВС.

Отмечается, что ВВС уже запустили процедуру оформления закупки с США (вероятнее всего, в рамках программы "Иностранные военные продажи"). Проект также включает закупку наземных станций, сопутствующего вооружения и материально-техническое обеспечение.

Предполагается, что стоимость первой партии оборудования превысит 5 млрд. юаней (166,5 млн. долл.), которые ВВС намерены включить в перечень инвестиционных проектов на 2021 год.

Как ожидается, первый БЛА MQ-9 может поступить на вооружение тайваньских ВВС в период с декабря 2023 года по декабрь 2024 года.

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Страны
США
Тайвань
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
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