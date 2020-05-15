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Военное обозрение

Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации

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Источник изображения: topwar.ru

Россия и Китай даже в условиях мировой пандемии коронавируса продолжают распространять в больших количествах дезинформацию, тем самым стремясь изменить сложившийся мировой порядок. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете "Репубблика".

Отвечая на вопрос журналиста об обеспокоенности НАТО "пропагандой России и Китая" на фоне оказанной помощи Италии в борьбе с коронавирусом, генсек альянса заявил, что такие действия предпринимаются правительствами двух стран для "ослабления демократии и дестабилизации миропорядка".

Действующие лица, часть которых связаны с властями РФ и КНР, распространили большой объем дезинформации и пропаганды, стремясь исказить факты. Такие действия - неправильные

- заявил он.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что в отличие от России и Китая, занятых пропагандой и дезинформацией, НАТО на деле продемонстрировала сплоченность стран перед пандемией и готовность помогать друг другу.

Мы (члены НАТО) на деле продемонстрировали, что сплочены и помогаем друг другу. Это, наряду с работой независимых СМИ, - лучший ответ на такое количество фейковых новостей

- пояснил генсек.

Кроме того, Столтенберг, отвечая на вопрос о правильности поступка Италии, принявшей помощь в борьбе с коронавирусом от России, а не от стран-членов альянса заявил, что это был выбор итальянцев. Он подчеркнул, что страны сами решают от кого принять помощь в подобных случаях, но должны предпринимать меры, чтобы эта помощь не использовалась в распространении дезинформации, как поступает Россия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Китай
Россия
Проекты
NATO
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