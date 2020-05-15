МЧС получило первый вертолет Ансат

Переданный ЗАО "Русские Вертолетные Системы" (РВС) второй вертолет «Ансат» с медицинским модулем (регистрационный номер RA-20009, предположительный серийный номер 33077), построенный по контракту 2016 года АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) с АО "Вертолеты России". Хелипарк Подушкино (Московская область), 02.09.2017 .

ЦАМТО, 14 мая. Холдинг "Вертолеты России" (входит в ГК Ростех) поставил первый вертолет Ансат для МЧС России, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Контракт на поставку был подписан в марте 2019 года.

"Машина была передана Фонду содействия развитию государственных органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (Фонд ГОЧС). Вертолет уже поступил в распоряжение Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС РФ и дислоцируется на аэродроме Касимово", – сказали в пресс-службе.

Вертолет Ансат передан заказчику в универсальном варианте исполнения: в салоне машины подготовлены места под установку медицинского модуля и установлены семь пассажирских кресел. В Северо-Западном авиационно-спасательном центре МЧС РФ Ансат будет использоваться для перевозки личного состава, транспортировки грузов и техники внутри кабины или на внешней подвеске, а также для решения специальных задач.

В конце 2019 года для МЧС также было передано два вертолета Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода. Один из вертолетов по контракту с Фондом ГОЧС оборудован внешней подвеской, позволяющей перевозить крупногабаритные грузы массой до 4 т. Второй вертолет Ми-8МТВ-1 предназначен для Жуковского авиационно-спасательного центра. Многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1 может использоваться для проведения спасательных операций, медицинской эвакуации, поиска потерпевших бедствие, тушения пожаров, разведки и мониторинга местности, воздушных перевозок.

Легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет Ансат, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе, оснащается канадскими двигателями фирмы Pratt & Whitney. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. В мае 2015 года было получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с медицинским модулем. Ансат сертифицирован для использования в температурном диапазоне от минус 45 до плюс 50 град. С, а также для эксплуатации в высокогорье, цитирует "РИА Новости" пресс-службу холдинга "Вертолеты России".