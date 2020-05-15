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ЦАМТО

Федеральные органы власти и госкорпорации обсудят вопросы информационного взаимодействия с Минобороны России

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: © Роман Канащук/ТАСС

ЦАМТО, 14 мая. Круглый стол, посвященный этой тематике включен в перечень научно-деловой программы МВТФ-2020.

Планируется, что по результатам профессиональной дискуссии будут выработаны предложения по повышению качества организации и обеспечения информационного взаимодействия Минобороны России с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями и организациями при проведении мероприятий в области обороны и безопасности государства.

В ходе мероприятия состоятся доклады и пройдут экспертные обсуждения по вопросам совершенствования информационно-технической основы взаимодействия с Научным центром управления обороной Российской Федерации на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Участниками дискуссии станут представители федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов военного управления, ведущих научно-исследовательских и образовательных организаций, представители отечественных предприятий, специализирующихся на разработке и совершенствовании информационных систем на основе современных информационных технологий, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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