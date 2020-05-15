«Дружбу навек» Турция и Израиль скрепят переделкой морских границ

Официальные лица Израиля и Турции, предположительно, ведут секретные переговоры, направленные на достижение соглашения о морских границах и исключительных экономических зонах в восточной части Средиземного моря.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает саудовская англоязычная газета Arab News.

Аналогичное соглашение в ноябре прошлого года между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем вызвало бурю негодования в Греции и на Кипре, которые жаловались на то, что это позволит Анкаре незаконно добывать газ в их исключительных экономических зонах. Израиль осудил эту сделку как незаконную, но в то же время заявил, что не будет отправлять свой военный флот, чтобы противостоять планам Турции, напоминает издание.

Любое соглашение между Израилем и Турцией может повлиять на морские границы и исключительные экономические зоны Кипра, и вступить в конфликт с существующими договорённостями между Израилем и Кипром, особенно в отношении разведки нефти и газа. Впрочем, Айдын Сезер, аналитик в Анкаре, говорит, что такая сделка политически и юридически трудно осуществима.

«Израиль и Кипр являются частью морских соглашений, которые полностью соответствуют международно признанному морскому праву, как это отражено в Конвенции ООН по морскому праву», - сказал он в беседе с Arab News. «Если бы Израиль заключил такое соглашение с Турцией, ему пришлось бы аннулировать свои предыдущие договорённости с Кипром», - добавил Сезер.

Кипр, Египет, Франция, Греция и Объединённые Арабские Эмираты в начале этой недели в своём совместном заявлении осудили «незаконную деятельность» Турции и её «экспансионизм» в поисках природного газа в кипрских водах. Однако Израиль не подписал это заявление, и МИД еврейского государства позже заявил, что он «гордится нашими дипломатическими отношениями с Турцией», цитирует Eadaily издание Arab News.