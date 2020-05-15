На повестке ООН провокации американских «химиков» в Сирии

Россия приняла решение раскрыть все тайны вокруг мифического применения химического оружия в Сирии. С этой целью начато собственное расследование, против которого категорически выступают США.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сделал официальное заявление, согласно которому российские эксперты приступили к расследованию ситуации с применением химического оружия на территории Сирии. В свою очередь американская сторона выступила против этих действий. Вероятно, чтобы скрыть причастность Вашингтона к этим провокациям.

«Россия проводит собственное расследование предполагаемых химических атак в Сирии и поделится своими выводами со всем миром», - заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Мы проводим собственное экспертное расследование и поделимся его результатами с вами и международным сообществом», - добавил российский.

В конце прошлого месяца МИД России заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) «подмочила» свою репутацию, пойдя на поводу геополитических амбиций Запада. Эта организация в своем первом докладе на данную тему обвинило правительство Сирии в предполагаемых химических атаках в сирийском городе Аль-Латамина в провинции Хама в марте 2017 года, приведя сомнительные доказательства.

В настоящее время основным вопросом указанной проблемы является, кто именно стоит за поставками химических отравляющих веществ в Сирию, и каким образом они попали в руки террористов. Раскрытие правды явно не в интересах США.