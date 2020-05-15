Стала ли ОДКБ правопреемницей Организации Варшавского договора

14 мая 1955 года в столице социалистической Польши был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Его участниками стали СССР, Польша, Чехословакия, Венгрия, ГДР, Болгария, Румыния и Албания. Документ предусматривал оказание военной помощи в случае нападения на одну из сторон.

Военный союз получил название Организация Варшавского договора (ОВД). В её рамках государства социалистического лагеря учредили Политический консультативный комитет (ПКК), Объединённое командование вооружёнными силами (ОКВС) и различные вспомогательные органы. Договор был заключён на 20 лет с автоматической пролонгацией на десять лет.

В 1985 году он был продлён ещё на 20 лет.

Создание системы коллективной самообороны СССР и восточноевропейских государств стало ответной мерой на появление Североатлантического альянса в 1949 году. Данные блоки стали символами биполярной системы международных отношений, характеризовавшейся идеологическим противостоянием и холодной войной.

В разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал образование ОВД закономерным процессом. По его мнению, деятельность Организации Варшавского договора была направлена на то, чтобы уравновесить баланс сил между Западом и Востоком.

«После победы над фашизмом СССР и США фактически поделили Европу на зоны влияния. Это была реальность того времени, и вряд ли с учётом имеющихся противоречий она могла быть иной. Вашингтон объединил лояльные ему государства в рамках НАТО, Москва - в виде Варшавского договора», - констатировал Михайлов.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин заявил, что деятельность Организации Варшавского договора позволила предотвратить развязывание нового глобального вооружённого конфликта.

«ОВД являлся сугубо оборонительным союзом. Члены организации не собирались ни на кого нападать - объединение усилий требовалось для эффективного сдерживания НАТО, которое появилось почти на шесть лет раньше. С точки зрения глобальной безопасности существование Варшавского договора было гарантом мира, так как Запад понимал, с каким серьёзным противником ему придётся иметь дело», - пояснил Подберёзкин.