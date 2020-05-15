Все о призыве можно узнать по горячей линии Генштаба

С этой недели в военкоматах по всей стране начали работать призывные комиссии. Именно они определяют, кто из молодых людей отправится до середины июля на военную службу. Таких, по указу президента РФ, будет 135 тысяч.

У новобранцев и их родителей всегда есть вопросы, связанные с предоставлением отсрочек от армии, местом будущей службы, правами и обязанностями молодых солдат. В условиях пандемии таких вопросов стало еще больше. Ответы на них, в том числе, можно получить по телефонам горячих линий, организованных в Генштабе, штабах военных округов и комиссариатах. Нынешней весной эти горячие линии начали работать с 1 апреля.

Если проблема требует разъяснений в Генштабе, туда можно обратиться по телефонам: 8-495-498-96-96; 8-495-498-96-97; 8-495-498-96-98. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что на эту горячую линию уже поступило более четырех тысяч звонков, ни один из них не остался без внимания.

Также для консультаций активно используются возможности интернет-портала Минобороны РФ, где есть отдельный раздел, адресованный призывникам. Свой вопрос можно задать и через виртуальную приемную военного ведомства.

В минувшую среду в интервью "Красной звезде" Валерий Герасимов напомнил, что контроль за ходом призыва на военную службу на всех уровнях синхронизирован с работой системы по противодействию распространению коронавирусной инфекции. "При этом информация по каждому гражданину, призванному на военную службу, поступает в Генеральный штаб в реальном времени. В случае же осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах предусмотрена возможность маневра призывными ресурсами", - заявил начальник Генштаба.

Юрий Гаврилов