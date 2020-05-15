Войти
Российская газета

Все о призыве можно узнать по горячей линии Генштаба

371
0
0
Источник изображения: Александр Мельников/РИА Новости

С этой недели в военкоматах по всей стране начали работать призывные комиссии. Именно они определяют, кто из молодых людей отправится до середины июля на военную службу. Таких, по указу президента РФ, будет 135 тысяч.

У новобранцев и их родителей всегда есть вопросы, связанные с предоставлением отсрочек от армии, местом будущей службы, правами и обязанностями молодых солдат. В условиях пандемии таких вопросов стало еще больше. Ответы на них, в том числе, можно получить по телефонам горячих линий, организованных в Генштабе, штабах военных округов и комиссариатах. Нынешней весной эти горячие линии начали работать с 1 апреля.

Если проблема требует разъяснений в Генштабе, туда можно обратиться по телефонам: 8-495-498-96-96; 8-495-498-96-97; 8-495-498-96-98. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что на эту горячую линию уже поступило более четырех тысяч звонков, ни один из них не остался без внимания.

Также для консультаций активно используются возможности интернет-портала Минобороны РФ, где есть отдельный раздел, адресованный призывникам. Свой вопрос можно задать и через виртуальную приемную военного ведомства.

В минувшую среду в интервью "Красной звезде" Валерий Герасимов напомнил, что контроль за ходом призыва на военную службу на всех уровнях синхронизирован с работой системы по противодействию распространению коронавирусной инфекции. "При этом информация по каждому гражданину, призванному на военную службу, поступает в Генеральный штаб в реальном времени. В случае же осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах предусмотрена возможность маневра призывными ресурсами", - заявил начальник Генштаба.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
ИТ
Похожие новости
26.03.2018
Герасимов подтвердил готовность России к войне, считает эксперт
11.12.2017
Великое наследие императора Николая I
03.11.2014
В Национальном центре управления обороной создается объединенный информационный комплекс
11.12.2013
"Контейнер" видит всю Европу насквозь
07.06.2013
На требуемый уровень безопасности
13.03.2013
В ожидании перемен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.05 11:38
  • 22
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 15.05 11:30
  • 2
От слов к делу: почему России нужен новый легкий истребитель
  • 15.05 11:02
  • 1
В США заметили подготовку России к завершению строительства газопровода «СП-2»
  • 15.05 10:33
  • 28
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 15.05 09:33
  • 1
Для ВМС Франции собираются заказать перспективный атомный авианосец
  • 15.05 09:24
  • 1
Украина поставляет на полигоны Пентагона «подопытных кроликов»
  • 15.05 09:16
  • 1
Индийский генерал: Невозможно победить в войне, экспортируя зарубежные вооружения
  • 15.05 09:13
  • 1
В США рассказали о сложностях войны с Россией в России
  • 15.05 08:26
  • 12
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 15.05 08:06
  • 62
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 15.05 05:55
  • 709
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.05 05:54
  • 16
Минобороны заключило контракты на поставку комплексов ПВО "Тор-М2", "Тор-М2ДТ", "Бук-МЗ" и С-300В4
  • 15.05 05:02
  • 1
Опора на собственные силы – бронемашины Казахстана
  • 15.05 04:51
  • 3
НАСА купит место на российском «Союзе»
  • 15.05 01:10
  • 51
СНВ похоже все