ВМС США заказали 15 дополнительных ДКВП нового поколения

ЦАМТО, 14 мая. Минобороны США объявило о подписании командованием ВМС США с Textron Systems контракта на строительство 15 разработанных в рамках программы SSC (Ship-to-Shore Connector) десантных катеров на воздушной подушке (ДКВП) Craft 100 нового поколения (с бортовыми номерами 109-123).

Стоимость контракта оценивается в 386,28 млн. долл. Работы будут выполнены на предприятиях в Новом Орлеане (шт.Луизиана, 80%), Кэмдене (шт.Нью Джерси, 8%), Цинцинатти (шт.Огайо, 8%) и Глостере (Великобритания, 4%). Как предполагается, все условия соглашения будут выполнены к январю 2025 года.

Целью программы разработки Craft 100 являлась замена состоящих на вооружении ВМС США десантных катеров на воздушной подушке LCAC (Landing Craft Air Cushion), обеспечивающих перевозку с борта десантных кораблей техники, грузов и войск в ходе высадки морских десантов.

Как предполагается, новые ДКВП обеспечат доставку с борта десантных кораблей на необорудованное побережье вооружений, техники, снаряжения, грузов и войск в сложных условиях. Расчетная скорость Craft 100 составляет 35 узлов. В его конструкции будет использовано менее одного процента компонентов LCAC, то есть фактически все компоненты будут новой разработки. ДКВП проекта SSC будут отличаться увеличенной грузоподъемностью и простотой обслуживания. Срок их эксплуатации составит 30 лет.

Первый контракт в рамках программы разработки и поставки ДКВП проекта SSC был заключен с компанией Textron в июле 2012 года. В целом программа предполагает строительство до 73 ДКВП нового поколения. Ее ориентировочная стоимость составляет 4,054 млрд. долл.

Головной ДКВП Craft 100 компания Textron Systems передала ВМС США 6 февраля 2020 года. Он будет размещен в Панама-Сити (шт.Флорида), где планируется провести дополнительные испытания и обучение экипажа. Ходовые испытания второго ДКВП должны начаться в ближайшие недели. Первые два ДКВП построены в рамках контракта на разработку рабочего проекта и постройку первых 9 катеров. Оставшиеся семь ДКВП находятся на различных стадиях производства.

Как сообщает компания, корпус ДКВП выполнен из алюминиевого сплава. Его длина составляет 27,9 м, ширина – 14,5 м, грузоподъемность – 74 т, экипаж – 4 человека. Четыре газотурбинных двигателя позволяют развивать скорость до 35 узлов при волнении моря 3 балла.