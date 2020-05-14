Стоит ли брать потребительский кредит

Правильная организация личного финансового пространства – основная задача человека. Реализация потребительских нужд не должна быть ущемлена неуемной тратой средств на неоправданные цели. Но люди зачастую неправильно расставляют приоритеты, чем загоняют себя в финансовую яму. Тогда и возникают первые заманчивые мысли о том, где найти банк который даст кредит. Стоит ли брать потребительские кредиты, что это такое и зачем они нужны – разберемся.

Для чего нужны кредиты

Кредит в финансовой банковской системе - часть глобального оборота денег. За счет кредитных систем перераспределяются денежные ресурсы между людьми, имеющими много денег, и людьми, в финансах нуждающихся.

Люди, имеющие свободные средства, вкладывают их в банк под проценты. Процентная ставка компенсируется системой кредитования. Те, кто кредитовался, обязан выплатить всю сумму полностью с учетом начисленных процентов.

Процент от кредитов выше процента на вклады. В этой системе в выигрыше все: вкладчик и банк получают прибыль, заемщик – товар, исключая длительную процедуру накопления средств.

Что такое потребительский кредит

Потребительский кредит – это финансовые средства, перечисляемые заемщику (физическому лицу) на его потребности. Целевое назначение денег определяет сам заемщик. Он вправе тратить деньги на любые цели. Банк предлагает кредитоваться на срок от 1 до 7 лет. На выданную сумму начисляются проценты, определяемые кредитным договором.

Справка: за 2019 год потребительских кредитов выдано на 20 % больше по сравнению с 2018 годом. Средний срок кредитования 2 года. Средняя процентная ставка 15,5 %. В связи с устойчивой тенденцией к понижению процентной ставки в банках РФ, в 2020 году предполагается рост по выдаче потребительских кредитов до 25 %.

Потребительский кредит характеризуется следующими параметрами, относительно других типов:

Отсутствие обеспечения. Это существенный показатель. Все, что приобретает заемщик на кредитные средства, будет находиться полностью в его распоряжении. Относительно высокие процентные ставки. Отсутствие залогового обеспечения, значительно повышает риски банка: повышается процентная ставка. Небольшие сроки кредитования. Люди в среднем кредитуются на срок от 6 месяцев до 3 лет. Банки допускают увеличение срока до 7 лет. Ограничение суммы. Банк не кредитует на 500 рублей. Не выгодно. Поэтому существует ограничение минимальной суммы. Допустим, Сбербанк предлагает минимальную сумму кредитования в размере 30 тысяч рублей. По максимальной сумме ограничение установлено до 5 миллионов рублей, может быть ниже в зависимости от дохода заемщика.

Вывод: потребительский кредит банка - доступный необеспеченный вид кредитования с относительно высокой кредитной ставкой, ограниченным периодом и регулируемой суммой выдаваемых средств.

Главные причины взять потребительский кредит

Основные и главные причины кредитования на потребительские нужды:

Требуется срочное дорогое лечение. Можно рассматривать вариант потребительского кредита. Здоровье - это важно! Просчитанный бизнес-план. В случае открытия бизнеса с высокой вероятностью его развития, можно задуматься о кредитовании, хотя банки стали предлагать кредиты под конкретные цели бизнеса. Дополнительное образование. Если предполагается повысить квалификацию с целью повышения основного дохода дохода, этот вариант хорош. Выход из строя необходимого оборудования. Вы зарабатываете, используя конкретное оборудование, и оно приносит Вам основной доход, возникает смысл купить технику за кредитные средства для использования ее по назначению. Покупка автомобиля после утраты имеющегося. Эта причина оправдана в случае, если автомобиль - доходная часть (такси, грузоперевозки).

Стоит отметить, что часто люди берут на кредитные деньги бытовую технику, проведение мероприятий (свадьбы, банкеты), дорогой отдых за рубежом и ремонт квартиры. Эти причины не являются основными для того, чтобы кредитоваться на потребительские нужды.

Стоит ли брать потребительский кредит

Современные условия жизни пронизаны рекламой и многочисленными навязчивыми предложениями взять кредит. Интернет и телевидение пестрят выгодными предложениями различных банков, в почтовые ящики раскидываются листовки с предложением кредитования, специалисты банков, неведомо откуда получив базу телефонов, прозванивают потенциальных клиентов и предлагают те же кредиты.

ВНИМАНИЕ: Если у вас нет острой потребности в заёме денег, не поддавайтесь на уговоры менеджеров банка, вежливо отклоняйте предложения. При максимально льготных и выгодных условиях, Вы окажетесь в убытке. Кредит стоит брать, если цель стоит переплаченных денег: здоровье, образование и бизнес!

На заметку: чтобы правильно ответить на вопрос, стоит ли брать потребительский кредит на покупку товара, проведите с собой маленький тест. Расскажите себе, что случится, если покупку отложить до накопления на нее средств. Если ничего страшного - ждите.

Когда не стоит брать потребительский кредит

Продуманная маркетинговая политика банков с кредитными предложениями с низкой процентной ставкой дает свои плоды – люди кредитуются. Когда же не стоит брать потребительский кредит?

На заметку: при наличии нестабильного дохода любое кредитование может привести к долговой яме! Если доход стабилен, размер платежа в месяц не должен превышать 40 % от заработной платы.

По статистике люди часто кредитуются на мелкую бытовую технику. Переплата может составлять более 20 % в год, но человек хочет иметь сейчас, а платить потом.

Например, стоит ли платить кредитными деньгами год за кофемолку по 6 тысяч рублей с оплатой 600 рублей в месяц и переплачивать за нее 1200 рублей за год, если в определенные дни магазин предлагает скидку 30 % и предлагает купить ту же кофемолку за 4 тысячи рублей.

Не стоит брать кредитные средства на товары или услуги, стоимость которых менее двух совокупных доходов семьи. Эти средства быстро можно отложить и получить товар без оплаты услуг банков. Речь идет о деньгах на ремонт квартир, мебель, отдых и т.д.

Часто кредиты берут на проведение корпоративных мероприятий, свадеб и юбилеев. Это совершенно неоправданные вложения. Многие, кто кредитовался на эти цели, жалеют об этом.

Условия потребительского кредита

Потребительские кредиты банки выдают на определенных условиях. Но каждый банк, завлекая клиентов, дает много интересных предложений.

Home Credit Bank предлагает самую низкую процентную ставку из всех существующих предложений на российском рынке – от 7,9 %. Сумма от 10 тысяч до 1 миллиона рублей. Срок от 1 до 5 лет.

Если интересует более крупная сумма, то банк «Открытие» предлагает кредитоваться на сумму до 5 миллионов рублей под 8,7 % годовых. Но, есть оговорка, что ставка действует только первый год, далее – выше.

Более десятка российских банков предлагают кредитоваться под процент, ниже 10 % годовых. Но не все, что пишут в рекламных слоганах, достоверно.

В обязательные условия кредитования на потребительские нужды включают (в частных случаях):

Скрытые комиссии. То есть ежемесячно к сумме платежа может начисляться комиссия в размере 1-2 % от кредитуемой суммы.

Страховка. Страхование жизни - не обязательное условие получения денег, но без страховки процент будет выше.

Единоразовая комиссия за выдачу денег. Ее величина может достигать 3-4 % от предлагаемой суммы.

То есть перед получением суммы нужно будет прилично заплатить банку за услуги.

Кредит также может быть выдан под залог имущества(с обеспечением). В данном случае заемщик получит более низкий годовой процент, увеличенный срок и повышенную сумму в предложении.

Оформлять кредитные договора лучше в банке, где ведется зарплатный счет. Для «своих» пользователей банки предоставляют льготные условия. Также можно рассматривать акционные предложения. Там можно найти нормальные условия для каждого.

На заметку. Для консультации по получению кредитных средств лучше лично обращаться в банк. Приходить на консультацию нужно БЕЗ паспорта. Это позволит не поддаться уговорам менеджеров банка и даст время на обдумывание предложения.

Условия по кредитованию прописываются в кредитном договоре. Перед подписанием нужно внимательно ознакомиться со всеми пунктами и прояснить все непонятные вопросы.

Требования к заемщику

Потребительские кредиты - самые лояльные по выставляемым требованиям к заемщикам. Стандартные требования:

Минимальный возраст заемщика должен быть не менее 18 лет. Некоторые банки ограничивают и максимальный возраст, обычно это 60-65 лет. Российское гражданство, подтверждаемое паспортом гражданина РФ. Постоянное проживание в Российской Федерации, подтверждаемое пропиской. Наличие трудового стажа. Здесь может быть минимальное ограничение в продолжительности стажа и стажа на последнем месте работы, подтверждаемого копией трудовой книжки. Обычно от 6 месяцев. Подтвержденный доход (справка 2-НДФЛ).

Итак, для оформления кредита на потребительские нужды, необходим паспорт с пропиской, справка о доходах и выписка из трудовой книжки.

Погашение кредита. Досрочное погашение

Погашение кредита – часть обязательств заемщика. В соответствии с договором, он должен каждый месяц вносить определенную сумму на указанный счет банка. Сумма будет включать процент и часть суммы долга.

Вносить платежи можно через банковскую карту онлайн платежами, в офисе банка наличными, через банкоматы или терминалы.

Погашение кредита производится двумя способами. Один из них четко предусматривается договорными отношениями. Это убывающие платежи и аннуитет.

Убывающими платежами (дифференцированный) погашать удобно в случае, если досрочное погашение не планируется. Сумма оплаты ежемесячно будет уменьшаться.

Аннуитет позволяет погашать сумму весь период равными платежами. Такой вид погашения хорош, если планируется скорое досрочное погашение.

Внимание: банки могут запрещать досрочное погашение первые месяцы оплаты кредита (до 6 месяцев). Это оговаривается кредитным договором. При досрочном погашении с заемщика будет взиматься пени.

Приведем пример с расчетами:

Рассмотрим варианты, как выгоднее кредитоваться, как выгоднее производить погашение. Если нужная сумма определена, то можно оценить возможность кредитования относительно вашего дохода.

Аннуитет Дифференцированный метод Рассчитать суммы ежемесячных выплат можно самостоятельно. Достаточно использовать несколько простых формул. Зависит оплата от вида их погашения. Рассчитать платежи по аннуитету:: Р – неизменяемый платеж в месяц S – полная стоимость кредита i – процентная (ежемесячная) ставка i=процентная(годовая) ставка/100/12 n – cрок кредитования в месяцах Здесь сумма процентов в месяц In – сумма процентов Sn – остаток по кредиту i – процентная (ежемесячная) ставка Сумма основного платежа C – сумма долга в ежемесячном платеже Р – неизменяемый платеж в месяц In – сумма процентов Рассчитать убывающие платежи: Сначала определяют основной долг без процентов В – основной платеж без учета процентов,S – полная стоимость кредита n – cрок кредитования в месяцах Затем определяют начисляемые проценты p – размер начисляемых процентов, Sn – остаток по кредиту K – процентная (годовая) ставка/100 Сумма оплаты в месяц: Определить остаток по кредиту можно следующим образом: N– количество прошедших месяцев. Например: S=Сумма кредита 360 000.00 Руб. n=Срок 1 год(12 месяцев) Процентная ставка 10% годовых Произведем расчеты: I=10/100/12=0,00833 – процентная (ежемесячная) ставка Рассчитаем ежемесячную выплату: Р=360000*(0,0083+0,0083/((1+0,0083)12-1)=31 649,72 руб/мес Сумма основного долга 360 000/12=30 000 руб/мес Сумма процентов за первый месяц 360 000*10/100/12=3 000 рублей Итого первоначальный платеж составит 30 000+3 000=33 000 рублей.* *-Стоит отметить, что оплата зависит от количества дней в месяце и банковская система будет Вам считать с точностью до дня. Итого: Всего выплат 379 796.64 руб.

Переплата 19 796.64 руб. Платеж (одинаковый) 31 649,72 рублей Всего выплат 379 410.53 руб.

Переплата 19 410.53 руб.

Максимальный платеж (на начальном этапе) 32 998.46 рублей

Минимальный платеж ( в конце срока) 30 254.79 рублей График погашения № 1 прилагаю График погашения № 2 прилагаю Аннуитет выгоден лишь тем, что сразу сумма выплаты не будет высокой Дифференцированные выплаты будут уменьшаться согласно уменьшению основного долга по кредиту В нашем случае с 33 до 30,2 тысяч руб/мес Если ежемесячная выплата кажется большой и заметно ударит по бюджету, можно воспользоваться более длительным сроком кредитования с целью снижения финансовой нагрузки Сумма 360 000.00 руб. Срок 5 лет Процентная ставка 10% годовых Произведем аналогичные расчеты.

Всего выплат 458 936.08 руб.

Переплата 98 936.08 руб.

Платеж (одинаковый) 7 648,94 рублей

Всего выплат 451 387.73 руб

Переплата 91 387.73 руб Максимальный платеж (на начальном этапе) 8 998,36 рублей Минимальный платеж ( в конце срока) 6 050,96 рублей График погашения № 3 прилагаю График погашения №4 прилагаю Обратите внимание: чем больше срок по кредиту, тем больше переплата! Но, тем ниже ежемесячные выплаты!

Вывод: потребительское кредитование привлекает своими гибкими условиями. Одну и ту же сумму можно взять деньги с разным показателем выплат. В нашем случае от 33 тысяч до 7,6 тысяч рублей. Разница значительная! Но доступность кредитования на потребительские нужды с каждым годом только возрастает.

Вывод

Решение стоит ли брать потребительский кредит остается за Вами. В любом случае торопиться не нужно. Следует внимательно оценить все риски, получить необходимые консультации и, главное, определить, насколько ценен для Вас товар или услуга.