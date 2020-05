Стоит ли брать потребительский кредит

Рассчитать платежи по аннуитету:: Р – неизменяемый платеж в месяц S – полная стоимость кредита i – процентная (ежемесячная) ставка i=процентная(годовая) ставка/100/12 n – cрок кредитования в месяцах Здесь сумма процентов в месяц In – сумма процентов Sn – остаток по кредиту i – процентная (ежемесячная) ставка Сумма основного платежа C – сумма долга в ежемесячном платеже Р – неизменяемый платеж в месяц In – сумма процентов

Рассчитать убывающие платежи: Сначала определяют основной долг без процентов В – основной платеж без учета процентов,S – полная стоимость кредита n – cрок кредитования в месяцах Затем определяют начисляемые проценты p – размер начисляемых процентов, Sn – остаток по кредиту K – процентная (годовая) ставка/100 Сумма оплаты в месяц: Определить остаток по кредиту можно следующим образом: N– количество прошедших месяцев.