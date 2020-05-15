Американская армия нередко публикует видеоролики, посвящённые подготовке к военной службе. Вчера, 13 мая, пресс-служба армии США на своём официальном YouTube-канале опубликовала видео, на котором показаны основные этапы отбора для желающих стать рейнджерами.

Отбор проходит на военной базе Форт-Беннинг (штат Джорджия) и длится 8 недель. За это время претенденты проходят ряд тестов в экстремальных условиях. При этом только один из трёх претендентов удостаивается права надеть форменный берет 75-го полка рейнджеров.

Путь в рейнджеры