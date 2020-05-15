Войти
Российская газета

Корветы ТОФ "Громкий" и "Совершенный" отбились от "террористов"

Разделы: Флот
293
0
0
Источник изображения: rg.ru

Боевые корабли Тихоокеанского флота - корветы "Совершенный" и "Громкий", которые сейчас находятся в длительном плавании в Тихом океане, провели тренировку групп антитеррора, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Отряд по борьбе с диверсионными силами, обеспечивающий безопасность кораблей на морском переходе, отработал задачу по обороне корветов при угрозе атаки небольшого скоростного корабля. Кроме того, в ходе тренировки досмотровых групп военнослужащие практиковались в проведении стандартных процедур по опросу подозрительного судна, учились эффективно работать в ограниченных пространствах.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход 1 апреля. Это первый совместный дальний поход обоих корветов проекта 20380 Тихоокеанского флота, построенных на АО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре.

Справка "РГ"

Корветы "Совершенный" и "Громкий" вошли в состав Тихоокеанского флота России в 2017 и 2018 годах соответственно. На вооружении кораблей находятся комплексы ударного, противовоздушного и противолодочного оружия.

Основой противокорабельного вооружения является ракетный комплекс "Уран". При строительстве серии корветов этого проекта используется технология "стелс" - за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения и архитектурной компоновки корпуса разработчикам удалось снизить радиолокационную заметность корабля.


Анна Бондаренко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
АСЗ
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ
Похожие новости
31.05.2019
Планируемая постройка малых ракетных кораблей проекта 22800 на Амурском судостроительном заводе
21.12.2018
Передача ВМФ корвета "Громкий" проекта 20380 запланирована на 25-26 декабря
30.10.2018
Корвет "Громкий" вышел в море из Владивостока
08.02.2018
ТОФ может получить корвет проекта "Громкий" с ракетами "Калибр" в 2018 году
03.07.2017
Авиация ТОФ проверила работу систем российского корвета "Совершенный"
07.06.2017
Ситуация со строительством корветов проекта 20380 на Амурском судостроительном заводе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.05 11:38
  • 22
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 15.05 11:30
  • 2
От слов к делу: почему России нужен новый легкий истребитель
  • 15.05 11:02
  • 1
В США заметили подготовку России к завершению строительства газопровода «СП-2»
  • 15.05 10:33
  • 28
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 15.05 09:33
  • 1
Для ВМС Франции собираются заказать перспективный атомный авианосец
  • 15.05 09:24
  • 1
Украина поставляет на полигоны Пентагона «подопытных кроликов»
  • 15.05 09:16
  • 1
Индийский генерал: Невозможно победить в войне, экспортируя зарубежные вооружения
  • 15.05 09:13
  • 1
В США рассказали о сложностях войны с Россией в России
  • 15.05 08:26
  • 12
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 15.05 08:06
  • 62
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 15.05 05:55
  • 709
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.05 05:54
  • 16
Минобороны заключило контракты на поставку комплексов ПВО "Тор-М2", "Тор-М2ДТ", "Бук-МЗ" и С-300В4
  • 15.05 05:02
  • 1
Опора на собственные силы – бронемашины Казахстана
  • 15.05 04:51
  • 3
НАСА купит место на российском «Союзе»
  • 15.05 01:10
  • 51
СНВ похоже все