Корветы ТОФ "Громкий" и "Совершенный" отбились от "террористов"

Боевые корабли Тихоокеанского флота - корветы "Совершенный" и "Громкий", которые сейчас находятся в длительном плавании в Тихом океане, провели тренировку групп антитеррора, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Отряд по борьбе с диверсионными силами, обеспечивающий безопасность кораблей на морском переходе, отработал задачу по обороне корветов при угрозе атаки небольшого скоростного корабля. Кроме того, в ходе тренировки досмотровых групп военнослужащие практиковались в проведении стандартных процедур по опросу подозрительного судна, учились эффективно работать в ограниченных пространствах.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход 1 апреля. Это первый совместный дальний поход обоих корветов проекта 20380 Тихоокеанского флота, построенных на АО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре.

Справка "РГ"

Корветы "Совершенный" и "Громкий" вошли в состав Тихоокеанского флота России в 2017 и 2018 годах соответственно. На вооружении кораблей находятся комплексы ударного, противовоздушного и противолодочного оружия.

Основой противокорабельного вооружения является ракетный комплекс "Уран". При строительстве серии корветов этого проекта используется технология "стелс" - за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения и архитектурной компоновки корпуса разработчикам удалось снизить радиолокационную заметность корабля.

Анна Бондаренко