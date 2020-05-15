ВМС Великобритании получили четвертую АПЛ класса "Эстьют"

ЦАМТО, 14 мая. Согласно письменному ответу на запрос, представленному 11 мая в парламент Великобритании государственным министром по вопросам обороны Аннабель Голди, ВМС Великобритании передана АПЛ "Одейшес" класса "Эстьют".

В ответе А.Голди говорится, что передача состоялась на предприятии BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс 3 апреля. (S122) "Одейшес" стала четвертой переданной ВМС Великобритании АПЛ класса "Эстьют".

Передача состоялась без традиционной торжественной церемонии (что, вероятно, и стало причиной парламентского запроса для официального подтверждения передачи АПЛ) из-за принятых ограничений на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией COVID-19.

Как сообщило командование ВМС Великобритании, 7 апреля подлодка прибыла на военно-морскую базу "Клайд" в Шотландии. Экипаж АПЛ в ближайшее время приступит к подготовке на берегу перед началом следующего этапа морских испытаний.

Как сообщал ЦАМТО, выступающая основным подрядчиком программы BAE Systems должна построить для ВМС Великобритании 7 АПЛ класса "Эстьют", которые будут размещены на базе "Клайд" в Шотландии. Головная подлодка серии, (S119) "Эстьют", была заложена 31 января 2001 года и официально передана ВМС Великобритании в ноябре 2010 года. Вторая подлодка, (S120) "Эмбуш", вошла в боевой состав ВМС 1 марта 2013 года, третья, (S121) "Артфал", – 18 марта 2016 года.

Закладка АПЛ "Одейшес" состоялась в марте 2009 года. Церемония крещения подлодки прошла 16 декабря 2016 года, спуск на воду состоялся 28 апреля 2017 года. Первое пробное погружение АПЛ выполнила в январе 2018 года.

В настоящее время на различных стадиях строительства на предприятии в Барроу-ин-Фернесс также находятся пятая АПЛ "Энсон", шестая "Агамемнон" и седьмая "Эджинкорт". Как планируется, последняя подлодка класса "Эстьют" будет передана ВМС Великобритании в 2026 году.

97-метровые 7400-тонные АПЛ класса "Эстьют" являются самыми большими и мощными многоцелевыми подлодками ВМС Великобритании. Они предназначены как для действий в составе флота, так и в отрыве от основных сил и могут использоваться для выполнения задач борьбы с кораблями и подводными лодками противника, атаки наземных целей, а также осуществлять сбор разведывательной информации и высадку групп подводных пловцов к месту проведения операций. АПЛ обеспечат защиту новых авианосцев класса "Куин Элизабет", а также имеющихся ПЛАРБ "Вэнгард" и перспективных "Дредноут" ВМС Великобритании.