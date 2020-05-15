Силы ПСО Северного флота приступили к обеспечению контрольного выхода РПКСН "Князь Владимир"

ЦАМТО, 14 мая. Силы поисково-спасательного обеспечения (ПСО) Северного флота и Беломорской ВМБ приступили к обеспечению контрольного выхода на государственные ходовые испытания головного корабля проекта "Борей-А" – ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) "Князь Владимир".

Вечером 12 мая крейсер вышел в Белое море из Северодвинска.

Испытания в море продлятся несколько дней, сначала – в надводном, а затем – в подводном положении. В ходе испытаний будет проверено качество устранения ранее выявленных недостатков, после чего будет решен вопрос о сроке включения нового корабля в состав подводных сил Северного флота.

Основную часть испытаний, в том числе ракетные и подводные стрельбы, РПКСН "Князь Владимир" прошел в конце 2019 года в обеспечении сил Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Нынешний этап испытания крейсера в Белом море обеспечивают экипажи спасательного буксира "Звездочка" и спасательного судна "Михаил Рудницкий", сообщает пресс-служба Северного флота.