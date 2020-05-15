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Военное обозрение

Названы точные сроки закладки третьего серийного ледокола проекта 22220

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Источник изображения: topwar.ru

Закладка третьего серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 типа "Арктика" будет произведена 26 мая на верфи "Балтийского завода". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как заявили на "Балтийском заводе", планируемый к закладке ледокол получит имя "Якутия". Заказчиком строительства по-прежнему выступает ФГУП "Атомфлот". Дата закладки пятого ледокола серии еще не определена. Планируется, что "Якутия" будет сдана заказчику в 2024 году, а пятый ледокол серии - в 2027.

26 мая на Балтийском заводе состоится техническая закладка третьего серийного универсального атомного ледокола проекта 22220. Новый ледокол получит имя «Якутия» и станет четвертым атомоходом серии. (...)

- говорится в сообщении.

Ранее уже сообщалось, что закладка ледокола пройдет в мае 2020 года, но точная дата не уточнялась в связи с неясностью в ситуации с коронавирусом, поскольку могли быть введены очередные ограничения.

Планируемый к закладке ледокол станет четвертым судном проекта 22220 и третьим серийным. Головной ледокол серии "Арктика" проходит ходовые испытания, его передача была запланирована на май этого года. Первый серийный ледокол "Сибирь" был заложен в 2015 году, второй - "Урал" - в 2016 году. В настоящее время оба ледокола достраиваются на плаву, срок сдачи "Сибири" - 2021 год, "Урала" - 2022 год.

Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров без потери хода. Согласно проектным данным, новые ледоколы станут самыми большими и мощными в мире.

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  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ГАЗ Группа
Проекты
2020-й год
Арктика
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