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Российская газета

Тихая и опасная: названы преимущества АПЛ "Князь Владимир"

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Источник изображения: Олег Кулешов/РИА Новости

Пока стратегический подводный ракетоносец "Князь Владимир" проходит финальные испытания перед вводом в эксплуатацию, американское издание The Drive назвало преимущества этого типа подлодок.

Вечером 12 мая "Князь Владимир" отправился в Белое море на завершающий этап государственных испытаний. Они продлятся несколько дней: сперва в надводном положении, а затем под водой. Экипаж ракетного крейсера совместно со сдаточной командой Севмаша проверит, насколько тщательно были устранены замечания, появившиеся в ходе предыдущих тестов. Затем будет решен вопрос о сроке включения корабля в состав ВМФ России, сообщили в Минобороны РФ.

На вооружении российского флота уже имеются три стратегических атомохода типа "Борей". Эти подлодки оснащены водометами вместо винтов, что значительно снижает их заметность для гидролокаторов. Для маневрирования на малых скоростях, где пропульсивные системы неэффективны, имеются выдвижные подруливающие устройства. Это помогает ракетоносцам оставаться очень тихими во всем диапазоне скоростей и обеспечивает их готовность к ответному удару в случае конфронтации.

Вооружены "Бореи" 16 баллистическими ракетами "Булава" - это первые корабли, оснащенные этим оружием - если не считать гигантскую АПЛ "Юрий Долгорукий", ставшую для "Булавы" испытательным полигоном.

"Князь Владимир" - не просто ракетоносец типа "Борей", но первая подлодка, построенная по усовершенствованному проекту "Борей-А". Внешне она отличается от предшественниц обтекаемыми очертаниями: исчез горб ракетной палубы - следовательно, улучшились гидродинамические и акустические характеристики подводного крейсера. Также новая подлодка оснащена усовершенствованными гидролокаторами, системами связи и управления оружием. Улучшены и условия жизни экипажа.


Антон Валагин

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Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
Проекты
955 Борей
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