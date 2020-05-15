Верфь ОСК в мае заложит четвертый ледокол типа «Арктика»

Входящий в Объединенную судостроительную компанию (ОСК) «Балтийский завод» в мае заложит четвертый атомный ледокол типа «Арктика». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании 14 мая.

«26 мая на Балтийском заводе состоится техническая закладка третьего серийного универсального атомного ледокола проекта 22220. Новый ледокол получит имя «Якутия» и станет четвертым атомоходом серии. Заказчиком строительства выступает ФГУП «Атомфлот» (предприятие госкорпорации «Росатом»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что название нового ледокола продолжает традицию называть суда Росатомфлота названиями географических объектов Северного морского пути, а также присваивания им имен уже выведенных из эксплуатации легендарных советских ледоколов.

Ранее, в феврале, глава ОСК Алексей Рахманов ззаявил, что сроки сдачи головного универсального атомного ледокола проекта 22220 «Арктика» останутся прежними, несмотря на проблемы на испытаниях. По словам Рахманова ледокол будет сдан в мае нынешнего года.

В декабре самый мощный в мире российский головной атомный ледокол успешно завершил этап ходовых испытаний. Специалисты проверили ход от резервных дизель-генераторов, связь, навигацию и бытовые системы ледокола.

Контракт на строительство был подписан в августе 2012 года. Его стоимость составляла 37 млрд рублей. Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я станут самыми большими и мощными в мире.