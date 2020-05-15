Военный путь вакцинации: как в РФ будут прививать от COVID-19

Академик прогнозирует «военный» сценарий вакцинации от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса в России могут повести по "военному пути", и тогда прививки начнут делать уже осенью или в преддверии зимы этого года, рассказал академик РАН Сергей Колесников. Он объяснил, что при таком сценарии прививать будут только особенно уязвимую часть населения. На сегодняшний день вакцины от коронавируса не существует, но ее разрабатывают более сотни фармкомпаний из разных стран.

В России вакцинация от коронавируса может пойти по "военному пути", считает академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников.

Он рассказал "Парламентской газете", что по "нетрадиционному", или "военному", пути прививки начнут делать уже в этом году - осенью или в преддверии зимы.

Эксперт объяснил, что существует особый принцип регистрации препаратов в условиях чрезвычайной ситуации.

"Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. В этом случае начнут прививать не все население, а часть "угрожающего" контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни. На такой эксперимент вполне могут пойти, но это нетрадиционный путь продвижения вакцины", - констатировал Колесников.

Если же будет избран другой путь вакцинации, то она начнется не раньше, чем в конце года, уверен он. Традиционный путь предполагает существование наиболее конкурентной вакцины. А поскольку она создается сразу в нескольких странах, конкурентных вакцин будет около сотни, обратил внимание специалист. После этого препарат запустят в производство, что тоже небыстрый процесс.

По подсчетам Колесникова, России понадобится порядка 8-10 млн доз ежегодно. При этом чтобы выработать "достаточный иммунитет у популяции», необходимо 70 млн доз.

«Нужны большие мощности, чтобы создать достаточное для нашей страны количество вакцин", - подчеркнул собеседник издания.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщал, что клинические испытания вакцины от коронавируса планируется начать уже июне.

Глава ведомства выразил надежду на то, что препарат появится к последней декаде июля. По его словам, у научных сотрудников есть такие прогнозы.

О разработке вакцины от коронавируса рассказала и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

В эфире телеканала «Россия 24» она сообщила, что на сегодняшний день над созданием вакцины работают более сотни фармкомпаний из разных стран. При этом восемь образцов, по ее словам, уже находятся на стадии клинических исследований. В то же время Вуйнович отметила, что говорить о сроках появления препарата пока рано. По мнению специалистов ВОЗ, разработать вакцину смогут уже в 2020 году, но массовое производство будет запущено не раньше 2021 года.

Кроме того, она обратила внимание, что принятые в России меры по борьбе с эпидемией показали хороший результат. Она выразила мнение, что благодаря этому в стране невысокий уровень смертности.

В прошлом месяце ВОЗ создала перечень перспективных вакцин против коронавируса, в который включила девять разработок, созданных специалистами из России. В перечне организации на 23 апреля было обозначено шесть препаратов, разработанных Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», одна вакцина Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток и два препарата компании «БИОКАД».

Вакцины от «Вектора» создавались на платформе вакцин против вируса Эбола, а также на основе вирусов кори и гриппа А, передавал оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. Препарат петербургского НИИ был разработан на рекомбинантном белке и наночастицах.

Всего в перечне ВОЗ обозначены 83 препарата, 77 из которых на тот момент находились в стадии доклинических исследований, а шесть - в стадии клинических исследований на людях.

Все российские препараты вошли в список проходящих доклинические исследования.

Как рассказала РИА «Новости» научный сотрудник новосибирского центра вирусологии «Вектор» Наталья Думченко, клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой «Вектором», должны начаться в июне 2020 года. Она уточнила, что клинические испытания можно будет начать только после того, как будет получено разрешение от Минздрава и одобрение этического комитета при министерстве и исследовательском центре.

Лидия Мисник