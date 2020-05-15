В США объяснили цель закупки микродронов Black Hornet для американской армии

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Подписан контракт между американской армией и компанией FLIR Systems на поставку новой партии микродронов Black Hornet. Это уже не первая поставка таких беспилотных летательных аппаратов военным Соединенных Штатов.

Поставки производятся в рамках программы Soldier Borne Sensor (SBS). В прошлом году Вооруженные силы США закупили такие дроны на сумму почти 40 миллионов долларов. В этом году сумма поставки в войска БПЛА Black Hornet составит более 20 миллионов долларов.

Для чего армии США такие микродроны, какова цель закупки, объясняют в военном ведомстве.

Эти дроны предназначены для улучшения ситуационной осведомлённости наземных подразделений американской армии. Он передаёт данные об объектах в зоне патрулирования или проведения боевой операции.

Black Hornet представляет собой небольшой беспилотный летательный аппарат вертолётного типа. Его масса – всего 18 граммов. Диаметр главного винта этого микровертолета составляет 12 сантиметров.

Дрон может находиться в воздухе без подзарядки 25 минут. Летательный аппарат способен развивать максимальную скорость 20 км/ч, обладая дальностью действия приблизительно два километра.

Комплект поставки состоит из двух беспилотников, зарядной станции и специального планшета, с помощью которого осуществляется управление.