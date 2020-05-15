Польша перечислила первый авансовый платёж США за истребители F-35

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Оперативный центр польского министерства обороны подтверждает информацию, появившуюся в польских СМИ, о перечислении Варшавой первого авансового платежа по программе приобретения истребителей F-35.

Замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич:

Бюджет, который запланирован на реализацию проекта нашего участия в программе истребителя пятого поколения F-35 на 2020 год составляет 1,952 млрд злотых (около 460 млн долларов). Это около 11% от общей стоимости контракта.

Получается, что полная сумма контракта для Польши составляет около 4,18 млрд долларов.

Также в Минобороны Польши подтверждают перечисление США около 500 млн долларов в рамках контракта на модернизацию системы ПВО-ПРО страны. Общая сумма в данном случае составляет 4,6 млрд долларов.

Минобороны Польши:

Американская сторона получила первоначальный платёж в соответствии с процедурой FMS, необходимой для начала реализации контракта на покупку самолета F-35 для наших ВВС. Никакой другой информации на данный момент мы предоставить не можем, так как параметры контракта защищены законом о секретности.

Единственное, что отмечает военное ведомство, это то, что речь идёт о контракте на приобретение для ВВС Польши истребителей F-35A с последними на данный момент версиями программного обеспечения. При этом поставки F-35 в Польшу пока не начались.

Ранее в польской прессе появлялись материалы о готовности приобретения Варшавой 41 истребителя F-35. Если это так, то один такой американский самолёт будет обходиться польской стороне в 102 млн долларов.

Полная оплата в рамках контракт запланирована до 2030 года.

Нужно сказать о том, что ещё несколько месяцев назад в Польше пытались рассуждать о том, нужен ли им столь дорогостоящий контракт. Теперь становится понятно, что польские элиты в итоге просто выполнили директиву тех, кто решает политические вопросы в этой стране.