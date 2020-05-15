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Военное обозрение

В США заметили подготовку России к завершению строительства газопровода «СП-2»

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Источник изображения: Planet Labs inc

Российский газопровод "Северный поток-2", идущий в Германию, в скором времени будет достроен. Как пишет Bloomberg, Россия начала подготовку к укладке завершающего участка трубопровода.

Американское новостное агентство заявило о начале финальной части строительства газопровода "Северный поток-2". К такому выводу в Bloomberg пришли, изучив спутниковые снимки немецкого порта Мукран, являющегося логистическим центром строительства "СП-2". Как следует из снимков, опубликованных Planet Labs inc., началось перемещение секций трубопровода из хранилища неподалеку от гавани на пристань для погрузки.

Отмечается, что в порту находится российское судно-трубоукладчик "Академик Черский", способное достроить газопровод и трубоукладочная баржа "Фортуна". Когда начнутся работы не сообщается.

Источник изображения: Planet Labs inc

Ранее стало известно, что 9 мая судно-трубоукладчик "Академик Черский", принадлежащее "Газпрому", ошвартовалось в акватории порта Мукран, куда прибыло после стоянки в Балтийске. По имеющейся информации, трубоукладчик, находясь в Балтийске несколько дней, провел заправку топливом и водой, пополнил запасы продовольствия и принял дополнительных моряков в экипаж.

Напомним, что "Академик Черский" является единственным российским судном, способным достроить газопровод "Северный поток-2" без привлечения иностранных фирм. Как ранее заявили в "Газпроме", оставшийся участок газопровода (около 130 км), Россия достроит своими силами. По оценкам специалистов, работа по достраиванию газопровода при использовании судна "Академик Черский" может занять несколько месяцев, окончание строительства "Северного потока-2" запланировано на конец этого года.

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Страны
Германия
Россия
США
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1 комментарий
№1
15.05.2020 11:02
Швейцарцы отказались от строительства, а с них взыскали неустойку за отказ, почему все молчат, где деньги газпром?  Странная тишина.
+1
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