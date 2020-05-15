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ТАСС

Спутник-ретранслятор "Луч-5ВМ" изготовят и запустят не позднее 2024 года

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Трансформируемая антенна с золоченным сетеполотном (установлена на действующих спутниках "Луч 5А", "Луч 5Б" и "Луч-5В") в цехе ОАО "Информационные спу
Трансформируемая антенна с золоченным сетеполотном (установлена на действующих спутниках "Луч 5А", "Луч 5Б" и "Луч-5В") в цехе ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева".
Источник изображения: © Евгений Курсков/ТАСС

Он будет обеспечивать обмен данными между российским сегментом МКС и Центром управления полетами

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Компания "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. академика М. Ф. Решетнева подписала контракт на разработку и изготовление спутника-ретранслятора "Луч-5ВМ". Аппарат будет запущен не позднее 2024 года, сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.

"Компания "ИСС" заключила контракт с госкорпорацией "Роскосмос" на модернизацию многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч". В рамках госконтракта фирма Решетнева разработает и изготовит спутник-ретранслятор "Луч-5ВМ" с гарантийным сроком службы 15 лет", - говорится в видео, размещенном на официальном канале предприятия в YouTube.

Как уточнили в ИСС, новый космический аппарат "Луч-5ВМ" будет "изготовлен и запущен на орбиту не позднее 2024 года".

Многофункциональная космическая система ретрансляции "Луч" была принята в опытную эксплуатацию в феврале 2016 года. Сейчас в ее составе три спутника ("Луч-5А", "Луч-5Б" и "Луч-5В"). Назначение системы - информационное обеспечение летающих на низких орбитах (до 2000 км) ракет и космических аппаратов различного назначения. В частности, система обеспечивает обмен данными между российским сегментом Международной космической станции и Центром управления полетами.

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Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
Луч МКСР
МКС
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