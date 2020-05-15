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Интерфакс-АВН

Молодые летчики ЦВО приступили к первым полетам на сверхзвуковых самолетах

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МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Екатеринбург. 14 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Молодые летчики-выпускники военных вузов 2019 года, проходящие службу в смешанной авиадивизии Центрального военного округа (ЦВО), приступили к первым полетам на сверхзвуковых истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ и самолетах-разведчиках Су-24МР, сообщает пресс-служба ЦВО в четверг.

Перед первыми полетами молодые летчики и штурманы сдали зачеты по теоретической и практической подготовке, получив соответствующие допуска.

"Полеты проходят под присмотром инструкторов в небе Красноярского и Пермского края, а также в Челябинской области. В полетах задействованы 20 самолетов, а также более 100 человек летного и инженерно-технического состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе первых полетов молодым летчикам и штурманам предстоит налетать более 100 часов с инструкторами, в том числе в простых и сложных метеоусловиях, а также проверить свои навыки действий в смоделированных штатных и чрезвычайных ситуациях.

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