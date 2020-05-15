Войти
Известия.ru

В Подмосковье военные провели спецобработку ряда заводов

338
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В Московской области военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Севастопольской мотострелковой бригады провели специальную обработку заводов по производству робототехнических комплексов «Уран» и цехов производственного объединения «Стеклопластик».

Соответствующее распоряжение накануне подписал командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

Военные провели обеззараживание территорий, объектов, цехов, складских помещений и дорог в средствах индивидуальной защиты и с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К. Это позволит предприятиям продолжить свою работу в условиях пандемии.

В общей сложности специалисты продезинфицировали более 2,5 тыс. кв. м.


8 мая военные химики ЦВО продезинфицировали улицы и парки в Самарской области.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
ЯО
Похожие новости
05.06.2019
Большие войны – в третьих странах
01.08.2017
Белоруссия может оказаться в зоне новой холодной войны
06.02.2017
Сирия стала полигоном для испытания новейших разработок российского ВПК
09.09.2016
Российская армия опять становится инструментом внешней политики
24.03.2010
Про СНВ и не только
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.05 11:38
  • 22
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 15.05 11:30
  • 2
От слов к делу: почему России нужен новый легкий истребитель
  • 15.05 11:02
  • 1
В США заметили подготовку России к завершению строительства газопровода «СП-2»
  • 15.05 10:33
  • 28
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 15.05 09:33
  • 1
Для ВМС Франции собираются заказать перспективный атомный авианосец
  • 15.05 09:24
  • 1
Украина поставляет на полигоны Пентагона «подопытных кроликов»
  • 15.05 09:16
  • 1
Индийский генерал: Невозможно победить в войне, экспортируя зарубежные вооружения
  • 15.05 09:13
  • 1
В США рассказали о сложностях войны с Россией в России
  • 15.05 08:26
  • 12
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 15.05 08:06
  • 62
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 15.05 05:55
  • 709
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.05 05:54
  • 16
Минобороны заключило контракты на поставку комплексов ПВО "Тор-М2", "Тор-М2ДТ", "Бук-МЗ" и С-300В4
  • 15.05 05:02
  • 1
Опора на собственные силы – бронемашины Казахстана
  • 15.05 04:51
  • 3
НАСА купит место на российском «Союзе»
  • 15.05 01:10
  • 51
СНВ похоже все