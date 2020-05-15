В Подмосковье военные провели спецобработку ряда заводов

В Московской области военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Севастопольской мотострелковой бригады провели специальную обработку заводов по производству робототехнических комплексов «Уран» и цехов производственного объединения «Стеклопластик».

Соответствующее распоряжение накануне подписал командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

Военные провели обеззараживание территорий, объектов, цехов, складских помещений и дорог в средствах индивидуальной защиты и с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К. Это позволит предприятиям продолжить свою работу в условиях пандемии.

В общей сложности специалисты продезинфицировали более 2,5 тыс. кв. м.

8 мая военные химики ЦВО продезинфицировали улицы и парки в Самарской области.