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Военное обозрение

Для ВМС Франции собираются заказать перспективный атомный авианосец

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Источник изображения: topwar.ru

Анонсировано вынесение на обсуждение с участием президента Франции Эммануэля Макрона вопроса о заказе для ВМС страны перспективного авианесущего корабля. На сегодняшний день единственным действующим французским авианосцем является «Шарль де Голль», который пока вынужден стоять в порту из-за проблем со здоровьем у сотен членов его экипажа.

На совете национальной обороны, заседание которого запланировано на июнь текущего года, собираются обсудить возможности заказа атомного авианосца водоизмещением до 75 тыс. тонн. Для сравнения: полное водоизмещения «Шарля де Голля» (тоже атомный) составляет 42 тыс. тонн. А полное водоизмещение американского авианосца «Теодор Рузвельт» - около 97 тыс. тонн. Получается, что желаемый ВМС Франции авианосец – нечто среднее (по водоизмещению) между этими авианесущими кораблями.

Первые слушания по этому вопросу прошли в феврале. Тогда заседал министерский инвестиционный комитет. Министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила о том, что намерена поддержать инициативу ВМС о заказе перспективного атомного авианосца. Теперь собираются заручиться поддержкой президента страны.

В министерстве вооружённых сил Франции:

Изначально мы исходили из идеи по приобретению авианосца с обычными двигателями. Но теперь мы рассматриваем как более подходящий вариант корабль с атомной силовой установкой.

Отмечается, что это повысит автономность боевого корабля, даст возможность осуществлять длительные походы с меньшим числом заходов в те или иные порты.

При этом в министерстве пока не могут сосредоточиться на вопросе о том, зачем ВМС второй авианосец, если эксплуатация «Шарля де Голля» в самой Франции вызывает немало вопросов. Появились предположения относительно того, что не обошлось без «рекомендаций» от Вашингтона, который хотел бы наладить поставки французам своих палубных истребителей F-35B.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Франция
Продукция
Charles de Gaulle
F-35B
Проекты
Nimitz
Авианосец
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1 комментарий
№1
15.05.2020 09:33
Цитата
Появились предположения относительно того, что не обошлось без «рекомендаций» от Вашингтона, который хотел бы наладить поставки французам своих палубных истребителей F-35B.
Чушь. Франция точно не будет заказывать американские истребители, тем более что уже прекрасно обходится без них на авианосце меньшего водоизмещения, нежели планируемый.
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