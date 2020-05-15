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Военное обозрение

Индийский генерал: Невозможно победить в войне, экспортируя зарубежные вооружения

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Источник изображения: topwar.ru

Представители индийского генералитета решили проанализировать ситуацию, касающуюся закупкой Индией иностранных вооружений. На сегодняшний день Индия является крупнейшим в мире рынком сбыта вооружений для иностранных компаний. Нью-Дели покупает вооружения у разных стран мира, включая Россию, Францию, США и др.

Тот факт, что Индия продолжает оставаться основным импортёром зарубежного оружия, беспокоит некоторых представителей индийского командования.

По словам генерал-лейтенанта Харванта Сингха, ни одна страна мира, экспортирующая вооружения, не продаёт за рубеж наиболее перспективные свои разработки. Экспорт осуществляется в отношении тех вооружений, которые уже активно эксплуатируются и за которыми либо уже есть что-то более современное, либо ожидается его появление в ближайшей перспективе.

Харвант Сингх:

Ни одна страна не экспортирует оружие, которое находится на переднем крае технологий.

По словам индийского генерала, если страна собирается надёжно обеспечить свою безопасность или победить в вероятной войне, то она должна помнить о необходимости обеспечивать свою армию передовыми вооружениями, а не стремиться покупать то, что давно используется за рубежом.

Из высказывания индийского генерала:

Страны, которые упустили из виду или отвергли такие важные постулаты для ведения войны, в конечном итоге заплатили высокую цену на поле битвы.

Отмечается, что другие страны совершенствуют военные технологии, а Индия, при наличии у неё десятков оборонных предприятий и научно-исследовательских лабораторий, продолжает на 70% обеспечивать себя импортом вооружений.

Генерал-лейтенант Сингх:

Но при импорте оружия такого же технического уровня, которым может обладать потенциальный противник, странно говорить о превосходстве над ним. Нужно реально смотреть на такие вещи.

По мнению генерала, невозможно победить в войне, экспортируя зарубежные вооружения.

Генерал в конечном итоге призвал к реформе и модернизации Организации оборонных исследований Индии (DRDO) – с той целью, чтобы та могла получить больше возможностей для внедрения передовых разработок, соответствующих мировым стандартам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Франция
Компании
DRDO
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1 комментарий
№1
15.05.2020 09:16
Цитата
Ни одна страна не экспортирует оружие, которое находится на переднем крае технологий.
Потому что такого оружия ещё не существует. Оно на стадии исследований или разработки.
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