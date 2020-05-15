Войти
bmpd.livejournal.com

Подвижная пусковая установка китайских легких твердотопливных ракет-носителей KZ-1A

328
0
0

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Хорошие фото пусковой установки китайских легких твердотопливных ракет-носителей KZ-1A

Собственно о самом запуске:

Цзюцюань, 12 мая /Синьхуа/ - Китай во вторник успешно вывел на намеченные орбиты два спутника "Синъюнь-2 01/02" /Xingyun-2 01/02/, которые предназначены для испытания технологий связи Интернета вещей и коммерческой спутниковой платформы.

Старт космических аппаратов при помощи ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" /KZ-1A/ начался в 9:16 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Разработчиком Xingyun-2 01/02 выступила компания Xingyun Satellite.

"Куайчжоу-1А" - легкая твердотопливная ракета-носитель, созданная "CASIC ракетные технологии", дочерней компанией Китайской корпорации космической науки и промышленности /CASIC/ для запуска низкоорбитальных малых спутников. Она отличается и надежностью, и экономичностью.

Это девятый полет "Куайчжоу-1А".

http://russian.news.cn/2020-05/12/c_139050126.htm

Но сам по себе очередной пуск в общем-то уже обыденность, поэтому интереснее хорошие фотографии самоходной пусковой установки, которая используется для запуска этих ракет-носителей.

https://m.weibo.cn/detail/4503790244806601

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
CASIC
Проекты
ИТ
Похожие новости
07.04.2020
Санкции помогли: в Китае рассказали о развитии ВПК России
31.08.2017
Форум по коммерческой космонавтике проходит в Китае
25.11.2014
Экспортная орбита
03.07.2014
Вертолеты, автомобили и титан. Совместные проекты Ростеха и Китая
21.01.2014
Китайский бомбардировщик H-6G со сверхзвуковой ракетой YJ-12
25.12.2013
Китай завершает 2013 год двумя крупными успехами в военной авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.05 11:38
  • 22
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 15.05 11:30
  • 2
От слов к делу: почему России нужен новый легкий истребитель
  • 15.05 11:02
  • 1
В США заметили подготовку России к завершению строительства газопровода «СП-2»
  • 15.05 10:33
  • 28
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 15.05 09:33
  • 1
Для ВМС Франции собираются заказать перспективный атомный авианосец
  • 15.05 09:24
  • 1
Украина поставляет на полигоны Пентагона «подопытных кроликов»
  • 15.05 09:16
  • 1
Индийский генерал: Невозможно победить в войне, экспортируя зарубежные вооружения
  • 15.05 09:13
  • 1
В США рассказали о сложностях войны с Россией в России
  • 15.05 08:26
  • 12
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 15.05 08:06
  • 62
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 15.05 05:55
  • 709
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.05 05:54
  • 16
Минобороны заключило контракты на поставку комплексов ПВО "Тор-М2", "Тор-М2ДТ", "Бук-МЗ" и С-300В4
  • 15.05 05:02
  • 1
Опора на собственные силы – бронемашины Казахстана
  • 15.05 04:51
  • 3
НАСА купит место на российском «Союзе»
  • 15.05 01:10
  • 51
СНВ похоже все