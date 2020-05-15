Подвижная пусковая установка китайских легких твердотопливных ракет-носителей KZ-1A

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Хорошие фото пусковой установки китайских легких твердотопливных ракет-носителей KZ-1A

Собственно о самом запуске:

Цзюцюань, 12 мая /Синьхуа/ - Китай во вторник успешно вывел на намеченные орбиты два спутника "Синъюнь-2 01/02" /Xingyun-2 01/02/, которые предназначены для испытания технологий связи Интернета вещей и коммерческой спутниковой платформы.

Старт космических аппаратов при помощи ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" /KZ-1A/ начался в 9:16 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Разработчиком Xingyun-2 01/02 выступила компания Xingyun Satellite.

"Куайчжоу-1А" - легкая твердотопливная ракета-носитель, созданная "CASIC ракетные технологии", дочерней компанией Китайской корпорации космической науки и промышленности /CASIC/ для запуска низкоорбитальных малых спутников. Она отличается и надежностью, и экономичностью.

Это девятый полет "Куайчжоу-1А".

http://russian.news.cn/2020-05/12/c_139050126.htm

Но сам по себе очередной пуск в общем-то уже обыденность, поэтому интереснее хорошие фотографии самоходной пусковой установки, которая используется для запуска этих ракет-носителей.

https://m.weibo.cn/detail/4503790244806601