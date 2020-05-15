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Вестник Мордовии

В Ливии замечен редкий "сирийский" Т-62МВ с "реактивной броней"

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Источник изображения: Фото: twitter.com/HasairiOuais

Боевики, подчиняющиеся так называемого "правительству национального согласия" ( ПНС), продемонстрировали модернизированный Т-62МВ с динамической защитой.

Источник изображения: Фото: twitter.com/HasairiOuais

Ранее таких боевых машин в этой стране не встречалось. Ни один ливийский танк не был оснащен "реактивной броней". В последние годы правления Каддафи вынашивались планы модернизации Т-72М1, но вспыхнувший мятеж, а затем гражданская война не позволили реализовать задуманное.

Источник изображения: Фото: twitter.com/HasairiOuais

Так откуда взялся в Ливии такой танк? Дело в том, что для участия в войне на стороне ПНС при помощи Турции в эту страну перебросили тысячи воевавших в Сирии боевиков. А они, соответственно, захватили с собой часть имевшейся у них боевой техники, среди которой оказался и этот захваченный у правительственных войск Асада Т-62МВ. Бронемашину доставили морем, турецким транспортным кораблем.

Источник изображения: Фото: twitter.com/HasairiOuais

Судя по фото и видеоматериалам, этот танк пока в боях особого участия не принимал, а больше использовался в информационной войне. К тому же боевики ПНС, как и протурецкие наемники обладают очень низкой военной квалификацией, поэтому, не исключено, что "шестьдесят второй" будет потерян в первом же реальном бою.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Сирия
Турция
Продукция
Т-62
Т-72
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