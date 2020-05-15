Первый пуск ракеты Ariane 6 могут перенести на 2021 год

Официальное решение будет принято советом министров Европейского космического агентства на заседании 23-24 июня

ПАРИЖ, 14 мая. /ТАСС/. Ситуация, сложившаяся в результате пандемии коронавируса, может привести к переносу сроков первого запуска новой европейской ракеты Ariane 6 со второй половины нынешнего года на 2021 год. Об этом сообщил в опубликованном в четверг газетой Le Figaro интервью Андре-Юбер Руссель, президент объединения Ariane Group, созданного для разработки и производства нового носителя.

"У нас не наблюдалось какого-либо отставания от сроков вплоть до возникновения пандемии COVID-19. Однако теперь у нас сильно сократился дополнительный запас времени. Поэтому весьма вероятно, что первый запуск ракеты Ariane 6 будет перенесен на 2021 год", - сказал глава корпорации. Он уточнил, что официальное решение будет принято советом министров Европейского космического агентства (ЕКА) на заседании 23-24 июня.

По данным "Фигаро", для продолжения проекта создания носителя потребуется увеличение бюджета программы. Обычно ЕКА заранее предусматривает такую возможность для своих крупных проектов в размере дополнительных 20% от объема начального финансирования. Однако, как пояснил газете Руссель, "в отношении данного проекта это правило не применялось". "Поэтому теперь ЕКА придется, чтобы компенсировать удорожание программы, просить для такого финансирования разрешение правительств стран - членов организации", - добавил он.

По его мнению, подобное дополнительное финансирование "явно не достигнет отметки в 20%". Руссель пояснил, что это связано с тем, что, как считается, "больше почти не существует каких-либо серьезных [технических] рисков в реализации программы". "Но эти риски возрастут, если произойдут какие-либо инциденты в ходе предстоящих испытаний [опытного образца] ракеты на стартовой площадке", - отметил Руссель.

Вопрос о спутниках

В ходе первого запуска Ariane 6 должна была вывести на орбиты несколько спутников OneWeb. Однако эта компания объявила о своем банкротстве. Отсутствие ее спутников не помешает произвести запуск, считает Le Figaro. Тем не менее корпорация Arianespace ведет поиск замены этой полезной нагрузки, отмечает газета.

В Ariane Group обеспокоены, однако, возможным снижением в период после пандемии финансирования космической отрасли Европейским союзом. Этот бюджет на период 2021-2027 годов определен в размере €16 млрд. "Совершенно необходимо, чтобы теперь план возрождения европейской экономики включал в себя меры в отношении космической отрасли, чтобы обеспечить сохранение европейской компетенции в этой области, а также защитить поставщиков Ariane Group, - подчеркнул в этой связи Руссель. - Нам как никогда необходимо увеличение числа институциональных заказов в условиях, когда появляется все больше свидетельств того, что происходит ослабление на длительный период коммерческого рынка и возможности работы на экспорт".

Руссель указал также на важность консолидировать космическую отрасль Европы с тем, чтобы защитить ее от мировой конкуренции. В этой связи он считает необходимым сократить число различных моделей носителей подобно тому, как это намерены сделать США, перейдя с трех на два основных носителя.

Стоимость проекта ракеты Ariane 6 была одобрена ЕКА в размере €4 млрд, из которых 600 млн будут затрачены на стартовый комплекс, строительство которого в настоящее время завершается на космодроме Куру (Французская Гвиана). Носитель создается в двух вариантах, рассчитанных на вывод полезной нагрузки различной массы. С этой целью одна из ракет будет оснащена двумя, а другая - четырьмя твердотопливными ускорителями.