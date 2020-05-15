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Интерфакс-АВН

Трамп назначит экс-руководителя фармацевтической компании и генерала возглавить разработку вакцины против COVID-19

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Американский президент Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп.
Источник изображения: whitehouse.gov

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп планирует поручить бывшему руководителю фармацевтической компании Монсефу Слауи и генералу армии Густаву Перна возглавить проект "Операция "Сверхзвуковая скорость"", направленный на ускорение разработки вакцины от COVID-19, сообщает The Hill.

По словам одного из чиновников администрации, Слауи будет главным советником проекта, а генерал Перна - главным операционным директором.

Слауи - бывший руководитель отдела по созданию вакцин компании GlaxoSmithKline. В течение примерно восьми лет своей работы он руководил разработкой отдельных вакцин, которые защищают от гастроэнтерита у младенцев, пневмококковой инфекции и рака шейки матки. В настоящее время он является венчурным инвестором, но также входит в совет директоров биотехнологической компании Moderna.

Перна будет работать в качестве главного операционного директора проекта. Он является специалистом по логистике и служит руководителем командования материально-технического обеспечения сухопутных войск.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа пытается реализовать проект "Операция "Сверхзвуковая скорость"", цель которого - объединить частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и военных, чтобы попытаться сократить время разработки вакцины против коронавируса на восемь месяцев.

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Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
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