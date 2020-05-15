Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН

Правительство России выделило более 4,8 млрд рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН и Управделами президента на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом. Распоряжение об этом опубликовано в четверг, 14 мая, на сайте кабмина.

«Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 4803,08 млн рублей <...> работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция СОVID-19», — говорится в документе, подписанном и.о. премьер-министра Андреем Белоусовым.

Уточняется, что Министерство обороны получит 2,7 млрд рублей, Росгвардии выделено свыше 92,9 млн рублей, ФМБА — более 751 млн рублей, ФСБ России — 334 млн рублей, ФСИН России — 660,72 млн рублей, а также Управлению делами президента РФ — 194,8 млн рублей.

Ранее в апреле премьер-министр России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Минобороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Согласно данным на 13 мая, в России выявлено более 242,2 тыс. случаев COVID-19, вылечились более 48 тыс. человек, умерли более 2,2 тыс.