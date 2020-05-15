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ТАСС

Члены экипажа американского корабля Crew Dragon ушли на предполетный карантин

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Будущие пилоты космического корабля Dragon 2, слева направо: Дуглас Хёрли, Роберт Бенкен, Майкл Хопкинс и Виктор Гловер. SpaceX
Будущие пилоты космического корабля Dragon 2, слева направо: Дуглас Хёрли, Роберт Бенкен, Майкл Хопкинс и Виктор Гловер. SpaceX.

Старт корабля намечен на 27 мая в 16:32 по времени Восточного побережья США

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен в рамках подготовки к запланированному на 27 мая запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции начали в среду предполетный карантин.

Как сообщило на своем сайте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), "действующие правила карантина разработаны таким образом, чтобы обеспечить защиту экипажей, но в то же время дать астронавтам возможность работать совместно в условиях, когда контакты с ними ограничены". Астронавты могут находиться в карантине либо у себя дома, если для этого есть соответствующие условия, либо в Центре пилотируемых полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), прежде чем они направятся на космодром на мысе Канаверал. Как указывается в сообщении NASA, астронавты продолжат карантин на космодроме, куда прибудут 20 мая.

Старт корабля намечен на 27 мая в 16:32 по времени Восточного побережья США (23:32 мск), а стыковка с МКС - на 28 мая.

Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon-9 2 марта и пристыковался к ней на следующий день.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.

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Falcon РН
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