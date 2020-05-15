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Интерфакс-АВН

Трамп заявил, что афганские власти должны научиться обеспечивать безопасность в стране самостоятельно

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Sikorsky UH-60А+ Black Hawk
Один из первых двух переданных ВВС Афганистана американских многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60А+ Black Hawk. Кандагар, 07.10.2017.
Источник изображения: Omar Sobhani / Reuters

США не могут вечно выполнять полицейские функции в Афганистане, заявил Трамп

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Американские военные не могут вечно выполнять, по сути, полицейские функции в Афганистане, и потому афганцы должны научиться обеспечивать безопасность сами, заявил президент США Дональд Трамп.

"По сути мы там занимаемся не боевыми операциями, а выполняем скорее функции полиции", - сказал он журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о трудностях в урегулировании межафганского конфликта.

Трамп пояснил, что афганские власти должны научиться выполнять такие полицейские функции самостоятельно.

В последние недели в Афганистане участились нападения мятежников из движения "Талибан" (запрещено РФ) на афганских военных и полицейских. Это происходит на фоне предпринимаемых в стране ограничительных мер по борьбе против коронавируса COVID-19.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Персоны
Трамп Дональд
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