В США рассказали о сложностях войны с Россией в России

Соединенные Штаты будут испытывать сложности при осуществлении военных операций на территориях России и Китая, пишет FlightGlobal.com, ссылаясь на исследование корпорации RAND, проведенном по инициативе Военно-воздушных сил США.

«Хотя Китай и Россия полностью не воспроизводят возможности Вооруженных сил США, эти две страны, скорее всего, будут иметь опережение на своей домашней арене, локальное численное превосходство и почти качественное преимущество», — говорится в отчете.

Как указывается в обзоре, речь идет, в частности, о российских и китайских системах противовоздушной обороны (ПРО) и кибероружии, а также способности применять тактическое ядерное оружие.

Также в докладе в качестве угроз упоминаются Иран и Северная Корея.

В мае американское издание We Are The Mighty показало пример моделирования взрыва над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы, выполненного в симуляторе NukeMap.