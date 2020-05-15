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В США рассказали о сложностях войны с Россией в России

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Источник изображения: Фото: USAF

Соединенные Штаты будут испытывать сложности при осуществлении военных операций на территориях России и Китая, пишет FlightGlobal.com, ссылаясь на исследование корпорации RAND, проведенном по инициативе Военно-воздушных сил США.

«Хотя Китай и Россия полностью не воспроизводят возможности Вооруженных сил США, эти две страны, скорее всего, будут иметь опережение на своей домашней арене, локальное численное превосходство и почти качественное преимущество», — говорится в отчете.

Как указывается в обзоре, речь идет, в частности, о российских и китайских системах противовоздушной обороны (ПРО) и кибероружии, а также способности применять тактическое ядерное оружие.

Также в докладе в качестве угроз упоминаются Иран и Северная Корея.

В мае американское издание We Are The Mighty показало пример моделирования взрыва над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы, выполненного в симуляторе NukeMap.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Проекты
Кибероружие
Ядерный щит
ЯО
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1 комментарий
№1
15.05.2020 09:13
Цитата
Соединенные Штаты будут испытывать сложности при осуществлении военных операций на территориях России и Китая
Они должны думать о сложностях операций против Росси и Китая на своей территории. Иначе у нас не дорабатывают.
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