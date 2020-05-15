Истребители Израиля безнаказанно нарушили воздушное пространство Ливана

Национальное агентство новостей (NNA) Ливана сообщило о вторжении нескольких израильских боевых самолётов в воздушное пространство арабской республики.

Согласно информации, нарушители пролетели на небольшой высоте над несколькими населёнными пунктами на юге Ливана.

Самолёты ВВС Израиля были замечены над Хасбайей, Аль-Аркубом, Марджаюном, Набатиехом, Иклимом аль-Тоффа, Джеззином, горой Хермон и фермами Шебаа.

Израильские военные самолёты в последние несколько месяцев отметились многочисленными нарушениями ливанского воздушного пространства. Во многих случаях из неба арабской республики наносились ракетные удары по целям в Сирии, чтобы снизить риск поражения истребителей-бомбардировщиков ВВС Израиля со стороны сирийской ПВО.