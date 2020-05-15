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ТАСС

NBC: обломки первой ступени китайской ракеты могли упасть на Нью-Йорк и Лос-Анджелес

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Long March 5
Пуск первой китайской тяжелой ракеты Long March 5.
Источник изображения: Reuters

Ученые отмечают, что это самый крупный за последние 30 лет объект, который в неконтролируемом режиме входил в атмосферу планеты

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Первая ступень китайской ракеты-носителя Long March 5B ("Великий поход - 5-би", "Чанчжэн-5-би") в неконтролируемом режиме пролетела над Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, прежде чем сгореть в атмосфере Земли. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на ученых, изучавших траекторию ее спуска.

"Во время последнего оборота вокруг Земли ступень ракеты пролетела прямо над Лос-Анджелесом и Нью-Йорком", - приводит телекомпания слова специалиста Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатана Макдауэлла. NBC подчеркивает, что до попадания в плотные слои атмосферы Земли в понедельник фрагмент ракеты весом около 20 тонн на протяжении нескольких дней находился на "нестабильной низкой орбите", вследствие чего точную траекторию его спуска предугадать было крайне сложно. Ученые отмечают, что это самый крупный за последние 30 лет объект, который в неконтролируемом режиме входил в атмосферу планеты.

Макдауэлл отметил, что если бы снижение первой ступени ракеты-носителя началось на 15-20 минут раньше, то не успевшие сгореть в плотных слоях атмосферы обломки могли обрушиться на крупные американские города на скорости около 160 км/ч. "Это не стерло бы Нью-Йорк с лица Земли", - отметил ученый. Однако, по его словам, это могло бы "разрушить этаж того или иного здания". По оценкам ученых, обломки первой ступени ракеты упали на территории Кот-д'Ивуара. По их сведениям, в результате никто не пострадал.

В понедельник пресс-служба 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США сообщила в Twitter, что "вход в атмосферу над Атлантическим океаном ступени ракеты-носителя, использованной для вывода на орбиту китайского корабля, произошел в 08:33 по времени Тихоокеанского побережья США" (18:33 мск). КНР осуществила успешный запуск испытательной версии китайского космического корабля нового типа с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай).

Ракета-носитель "Чанчжэн-5-би" является усовершенствованной версией "Чанчжэн-5" - первой китайской космической ракеты тяжелого класса (максимальная грузоподъемность - 25 тонн). "Чанчжэн-5-би" имеет четыре стартовых ускорителя диаметром 3,35 м каждый. Она работает на нетоксичном топливе, в основе которого жидкий водород, керосин и жидкий кислород. Ее длина достигает 53,7 м, диаметр - порядка 5 м. Стартовая масса ракеты составляет 849 тонн, а грузоподъемность при запуске на низкую околоземную орбиту - 22 тонны.

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Страны
Китай
США
Проекты
СККП
Чанчжэн
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