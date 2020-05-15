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Известия.ru

Таёжный «Форпост»: военные дроны защитят Сибирь от пожаров и паводков

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Военные разворачивают в Сибири отряды беспилотников-спасателей. Дроны будут мониторить обстановку в регионе, чтобы своевременно выявлять очаги возникновения лесных пожаров и угрозы паводков. Помимо стандартных войсковых аппаратов «Орлан-10» и «Элерон» в группировку БПЛА войдут тяжелые дальнобойные «Форпост» ВКС России. Они способны непрерывно находиться в воздухе до 18 часов и действовать на удалении в 250 км от пункта управления.

Военные разворачивают в Сибири отряды беспилотников-спасателей. Дроны будут мониторить обстановку в регионе, чтобы своевременно выявлять очаги возникновения лесных пожаров и угрозы паводков. Помимо стандартных войсковых аппаратов «Орлан-10» и «Элерон» в группировку БПЛА войдут тяжелые дальнобойные «Форпост» ВКС России. Они способны непрерывно находиться в воздухе до 18 часов и действовать на удалении в 250 км от пункта управления.

Им сверху видно все

Принципиальное решение о развертывании группировки беспилотников в Сибири принято, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. В нее войдут несколько десятков аппаратов из состава штатных подразделений Центрального и Восточного военных округов. Основу подразделения составят дроны «Орлан-10» и «Элерон», входящие в состав Сухопутных войск, а также беспилотники дальнего радиуса действия «Форпост», стоящие на вооружении ВКС.

Первые отряды армейских БПЛА во взаимодействии с силами МЧС уже несут дежурство в периоды паводков и лесных пожаров. Так, в связи с началом пожароопасного сезона в Хакасии, Красноярском крае и на Алтае подразделения беспилотной авиации выявляли очаги, действуя в диапазоне высот от 300 до 1000 м, и в радиусе до 100 км от наземной станции управления, сообщали ранее в Центральном военном округе.

Для более качественного ведения воздушной разведки военные применяли тепловизионные камеры, которые позволяют выявлять очаги в труднодоступной лесистой местности. Лесопожарная обстановка транслировалась операторами расчётов в режиме онлайн на командный пункт.

Также армейские БПЛА нынешней весной привлекали для мониторинга очагов лесных пожаров в Бурятии. Беспилотники «Орлан-10» обследовали там более 3 тыс. кв. км территории.

«Орлан-10» весит всего 18 кг, его можно перевезти на легковом автомобиле, он способен взлетать и садиться с любой ровной площадке. Это позволяет использовать аппарат даже в удалённых и труднодоступных местах. Дрон имеет радиус действия до 120 км и может находиться в воздухе до 14 часов. Сегодня «Орланы» являются самыми распространёнными БПЛА в российских вооружённых силах. На вооружении стоят несколько сотен комплексов, в основном в Сухопутных войсках.

Для базирования 500-килограммового «Форпоста» необходимы аэродромы. Зато он способен непрерывно находиться в воздухе до 18 часов и действовать на удалении в 250 км от пункта управления, что позволяет беспилотнику контролировать большее пространство. Этот тип дронов принят на вооружение ВКС и ВМФ России.

Оба типа БПЛА оснащены видеокамерами высокого разрешения и тепловизорами, способными вести наблюдение в реальном времени. Инфракрасные камеры позволяют дронам обнаружить незначительные возгорания даже ночью.

В помощь МЧС

Согласно данным, приведённым на сайте МЧС, на вооружении сил ведомства стоят более 1,5 тыс. беспилотных авиационных систем, однако большинство из них — небольшие коптеры. Аппаратов самолетного типа относительно немного, а тяжелых, как в ВС, нет вовсе.

11 мая этого года в ведомстве сообщили, что в прошлом году беспилотная авиация МЧС выполнила более 7,7 тыс. полетов, обследовала почти 12 тыс. кв. км и выявила более 90 очагов пожаров. Во время поисковых полетов было найдено 37 человек, потерявшихся в лесных массивах и труднодоступных районах.

Сегодня беспилотники МЧС привлекают для мониторинга ситуации с весенним половодьем, которое продолжается в 32 регионах страны. По данным ведомства, в 15 регионах остаются подтопленными 35 жилых домов, 507 приусадебных участков, 19 низководных мостов и 23 участка автомобильных дорог. Отрезанными оказались 30 населенных пунктов. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Якутии, Пермском крае и Архангельской области.

— В Сибирском регионе в последние годы участились чрезвычайные ситуации: как наводнения, так и пожары, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев. — Обширные территории малонаселены или вовсе безлюдны. Но реагировать на пожары надо не тогда, когда они подходят впрямую к населеённым пунктам, а в самом начале возгорания. Точно так же надо своевременно принимать меры при наводнениях. Кроме того, не все ЧС имеют природное происхождение, часто виновниками лесных пожаров становятся люди. Неплохо было бы выявлять и граждан, которые нарушают меры безопасности — например, разводят костры там, где это запрещено.

В последние годы руководство Минобороны активно использует армейские силы для помощи гражданскому населению. Сейчас военные медики и подразделения РХБЗ борются с распространением коронавируса. В прошлом году две бригады Железнодорожных войск (ЖДВ) устраняли последствия паводков в Иркутской области. Бойцы чинили железные и автомобильные дороги, жилые дома и социальные объекты, расчищали местность от завалов. В Приамурье военные за несколько дней построили несколько дамб возле реки Зея, защитив от наводнения город Свободный.

Ранее «Известия» сообщали, что ЖДВ начали получать легкие беспилотники «Тахион», а позднее их оснастят дронами «Орлан-10». Первые машины поступили в 5-ю отдельную железнодорожную Познанскую Краснознаменную бригаду, базирующуюся в Абакане. Сибирские части ЖДВ уже применяли аппараты на недавних учениях. Предполагается, что военные железнодорожники станут активно использовать подразделения БПЛА при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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