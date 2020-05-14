СМИ сообщили о вероятности падения ступени китайской ракеты на Нью-Йорк

Неконтролируемое схождение с орбиты отработавшей 20-тонной основной ступени китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5В» (Long March 5) 11 мая могло привести к падению ее обломков на Нью-Йорк. Об этом сообщает издание Ars Technica со ссылкой на американских экспертов в среду, 13 мая.

«До того, как объект вошел в атмосферу Земли, траектория падения основной ступени прошла прямо над Нью-Йорком. Если бы он вошел в атмосферу на 15–20 минут раньше, то обломки могли бы обрушиться на самый крупный район у метро в США», — отмечается в сообщении.

5 мая «Чанчжэн-5В» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Она вывела на орбиту прототип пилотируемого корабля нового поколения, который через пять дней успешно вернулся на Землю.

Отработавшая ступень носителя в неконтролируемом режиме сошла с орбиты 11 мая и упала в Атлантику, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства Военно-воздушных сил США, отслеживающая околоземное пространство, отмечает «Газета.Ру».

Как уточнил в своем Twitter эксперт из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл, обломки ступени упали на территории Кот-д'Ивуара в Западной Африке.

По словам американского эксперта из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатана МакДауэлла, эта ступень китайской ракеты является самым большим с 1991 года объектом, который в неуправляемом режиме сходил с орбиты.

Специалисты из Национального космического управления Китая сообщили в конце апреля о планах отправить свою первую ракету на Марс в июле этого года. Миссия называется «Тяньвэнь» — «Вопросы к небесам». К февралю 2021 года тяжелая ракета «Чанчжэн-5» должна доставить на орбиту этой планеты марсоход, который будет собирать данные и искать следы жизни.