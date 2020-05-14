Мнение из Франции о суверенитете в оборонной промышленности

Аналитическая группа Mars опубликовала статью "Souveraineté : et si la France se dotait enfin d'une stratégie industrielle ?" во французском издании "La Tribune"/ Наш блог приводит ее перевод.

В целях обеспечения того, чтобы оборонная промышленная и технологическая база способствовала выходу из кризиса и планам стимулирования Франции и Европы, Группа Mars хотела бы поделиться своими соображениями, в частности, о вопросах суверенитета и автономии, в значении, принятом в оборонной промышленности Европы, и о том, какое место отводится обороне в Европейском "плане Маршалла", о макроэкономических проблемах и проблемах промышленности и инноваций в обороне. Целью Mars является поиск решений для страховки оборонных бюджетов в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Проблема масок вызвала кризис в кризисе коронавируса. Вывод безапелляционный : Франция не имела достаточного запаса и, что еще хуже, не имела промышленного потенциала для быстрого удовлетворения собственных потребностей. Тем не менее, о подобной пандемии говорили на различных учениях по форсайту, включая Стратегический обзор обороны и национальной безопасности 2017.

Офис Главного управления вооружений (DGA) министерства вооруженных сил Франции (с) Reuters/Charles Platiau

Слишком много зависимостей

Впервые Франция не в состоянии сама удовлетворить свои потребности в национальной безопасности ? Нет, к сожалению, и отрасль обороны дает много других примеров в недавнем прошлом. Доклад Счетной палаты 2020 напомнил, что Франция не смогла вовремя изменить свое отношение к БЛА из-за проволочек и отсутствия стратегического видения, что привело к покупке БЛА Reaper в США. Еще одним примером является военно-транспортная авиация для зарубежных военных операций (OPEX) в последние десять лет. Мы зависели не только от наших союзников, но и от российских и украинских частных поставщиков. Наконец, еще одна актуальаня зарисовка - начальник штаба Вооруженных сил раскритиковал использование Сенатом приложения США Zoom для своих онлайн слушаний из-за лакун в его безопасности.

Цель не в том, чтобы сетовать на эти зависимости и дать список всех разнообразных случаев и примеров. Одним из вариантов может быть зависимость от отдельных стран в конкретных областях. Это, кстати, путь многих европейских государств в отношении к США. Реальная проблема заключается в том, когда эти зависимости испытываются на себе или даже не осмысляются, потому что в конечном счете они становятся навязанными. Об этом свидетельствует исчезновение производства во Франции боеприпасов мало калибра: политики один за одним отказались рассматривать последствия такой зависимости.

Закупка за рубежом под предлогом того, что многочисленность поставщиков позволяет избежать сбоя в поставках, представляет собой серьезную угрозу, особенно если учесть критические компоненты, часто подпадающие под экспортные ограничения (ITAR и т. д.), и стратегическое сырье (кобальт, литий, редкоземельные металлы)...). То, что мы пережили с масками, вполне может повториться в этих областях в связи с крупным конфликтом или торговой войной с США или Китаем. Вывод прост : в областях суверенитета чисто экономический аргумент - самый прямой путь к добровольному рабству.

От технологической и производственной базы в интересах обороны (BITD) до аналогичной суверенной базы (BITS)

Белые книги обороны и Стратегические обзоры показывают, что предвидение угроз является делом хорошим, но не сопровождаются соответствующими действиями, о чем свидетельствует нынешняя пандемия. За исключением государственных программ вооружения, переход к планам действий по обеспечению устойчивости страны в других областях имеет слишком ограниченный размах, а то и вообще отсутствует. Хотя президент страны провозгласил, что страна "находится в состоянии войны", коронавирус показывает, что это касается не исключительно вооруженных сил, которые единственные находятся на передовой, но также однозначно системы здравоохранения и французского общества в целом. Таким образом, коронавирусный кризис подчеркивает необходимость перехода от глобальных размышлений к глобальным действиям, что требует наличия соответствующих промышленных и экономических ресурсов на территории страны.

Надо думать не просто о BITD (оборонно-промышленной и технологической базе), а в более широком смысле-о BITS: суверенной оборонно-промышленной базе. Нужно иметь подход, включающий в себя все промышленные сферы, участвующие в суверенитете, и действовать всеми имеющимися в распоряжении государства рычагами, избегая рассуждений в бункерах. Возможность скачка зависит от взаимного опыления идей и инноваций. Таким образом, такая страна, как США, которая разработала экосистему инноваций двойного назначения, включая GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft - прим. bmpd), имеет большие преимущества.

Государственные инвестиционные программы должны основываться на логике компетенции, имеющейся на национальной территории, а не только на логике целей, оптимизированных для конкретного сектора. Речь идет не о том, чтобы выбирать между истребителями Rafale и масками, а прежде всего о том, чтобы иметь возможности для удовлетворения возникающих потребностей благодаря прочной национальной промышленной базе. Основное внимание следует уделять освоению важнейших промышленных технологий и возможностей, не обязательно воссоздавать все производственно-сбытовые цепочки во Франции. Такой подход в области промышленной политики, возможно, позволил бы избежать закрытия в 2018 году завода, производящего 200 миллионов масок в год в департаменте Кот-д’Армор. Мы могли бы просто обсудить правильный баланс между запасами и сохранением производственных мощностей.

Вырваться из либеральной логики

"Глобальное мышление" - это также упражнение, имеющее последствиями временные горизонты. Развитие производственной базы требует твердых обязательств, обеспечивающих прозрачность и устойчивый поток заказов для обеспечения национального инновационного и производственного потенциала, иногда на протяжении десятилетий. Тем не менее правительства часто меняют свою политику еще до того, как уже начатые проекты могут показать конкретные результаты. Меньшее количество реформ и сворачивание разномастных (или даже конкурирующих) проектов и больше постоянства, несомненно, было бы полезно для поддержки компаний и обеспечения того, чтобы они отвечали национальным потребностям. Успех авиационной отрасли является ярким свидетельством этого, как и успех оборонной промышленности.

Глобальное мышление также требует освобождения от либеральной логики оптимизации бюджета, доведенной до крайности. В стратегических областях государство не может полагаться только на рынок, с учетом случайных решений компаний. Оно должен взять на себя роль надсмотрщика, с целью сглаживания рыночных перекосов, которые в стратегических областях приводят к отказам от суверенитета.

Пример производителя электрооптических компонентов и высокоточных датчиков Photonis здесь неудачен. Компания считалась стратегическим предприятием, поэтому государство заблокировало его выкуп американскими инвесторами, но... не предусмотрев никакого запасного варианта! Теперь французские власти "просят" промышленников "изучить" возможность восстановления предприятия. Но почему эти компании играют в пожарных, когда государство не дает представления о том, что он хочет сделать с наработкам Photonis ? Государство должно обеспечить это понимание за счет четкой инвестиционной политикой.

Думать и, главное, действовать глобально

"Глобальное действие", наконец, должно быть вписано в межведомственный формат, далеко за пределами того, что делается в настоящее время с Государственной программой вооружения, которая в первую очередь касается министерства обороны. Мышление в формате BITS, а не BITD, будет включать, как минимум, министерства здравоохранения, экономики, исследований и внутренних дел с "Государственной программой создания суверенных активов" (LPMS). Итак, в то время как министерство внутренних дел также приобретает вооружение, где его собственная ГПВ? Симптоматично отсутствие промышленной политики в случае того, что в контрразведке DGSI используется американское программное обеспечение Palantir и планирует в ближайшее время приобрести китайские БЛА. Если исходить из существующего, можно было бы превратить Главное управление вооружений (DGA ) в инструмент производственной суверенной политики, обслуживающий различные соответствующие министерства, с надлежащими средствами и необходимой политической поддержкой.

Мышление и, самое главное, глобальные действия для безопасности и устойчивости нации требуют перехода от формата BITD к BITS. Если имеется желание обеспечить свой суверенитет, то наша страна должна сделать выбор и, что намного важнее, обладания оружием, быть в состоянии производить его. Создание LPMS под управлением DGA, является возможным решением. Коронавирусный кризис напомнил: безрассудство во имя бюджетной логики обходится дороже, чем давно прописанная глобальная промышленная политика.