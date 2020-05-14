Как критиковали Су-57 за рубежом: подборка высказываний о российском истребителе

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В этом материале «Военное обозрение» решило собрать фрагменты зарубежных публикаций по поводу российского истребителя пятого поколения Су-57. С того момента, как эта боевая машина впервые поднялась в воздух (на тот момент ещё ПАК ФА, Т-50), опубликованы сотни мнений, высказываний и суждений по поводу самолёта производства «Сухого».

Если говорить о высказываниях экспертов и читателей из-за рубежа, то они в существенной мере носят негативный характер. Отчасти по той причине, что есть «священная корова» в виде американского F-35, которому совсем не нужен лишний конкурент ни в небе, ни на мировом рынке вооружений. Отчасти по причине природного негатива отдельных представителей зарубежья ко всему российскому: что называется, от иголки до истребителя.

Американское издание The National Interest (2020):

Российский истребитель Су-57 не готов к ведению боевых действий против высокотехнологичного противника.

В материале указывается на то, что Су-57 – это «даже не истребитель, а прототип истребителя».

The Aviationist (Италия) (2019 года):

Говорят, что следующее поколение авиационных двигателей для Су-57 будет более эффективным. Но пока на этих самолётах эксплуатируются двигатели, относящиеся к 4-му поколению истребителей. Также эксперты указали на многие особенности, которые могут ухудшить параметры малозаметности: это заклёпки, створки внутренних отсеков для оружия, гондолы двигателей и форма воздухозаборников.

Sohu (Китай) (2019):

Су-57 нельзя отнести к самолётам пятого поколения. Скорее это очередной шаг, который не позволяет авиастроению России выйти за пределы 4 поколения. Проблема номер один, которая выводит его из списка истребителей нового поколения – отсутствие стелс-технологий.

The Diplomat (2019):

В 2018 году Индия вышла из совместной с Россией программы по созданию истребителя 5-го поколения. ВВС Индии не оказались удовлетворены тем, что им пытались представить русские. Самолёт не удовлетворял по ряду требований: отсутствие малозаметности, слабые для такой машины двигатели, да и многочисленные задержки в плане реализации программы. Маловероятно, что Россия исправит все недостатки, чтобы Индия смогла вернуться в проект.

Business Insider (2020):

"В то время как российские СМИ называют Су-57 «воздушным призраком», ученый, работающий над самолетом-невидимкой для США, назвал его «грязным самолетом», имея в виду многие явные недостатки, которые могли бы засветить радары, сканирующие самолет".

Критических комментариев хватало в польской, немецкой, турецкой и, конечно же, украинской прессе. Настоящий шквал критики на Су-57 и его создателей обрушился после падения самолёта во время испытаний в конце прошлого года.

В связи с этим самолёту и его разработчикам хочется пожелать одного: скорейшего принятия Су-57 на вооружение ВКС России при устранении всех выявленных недочётов и погрешностей. Уже один тот факт, что новейшая «Сушка» вызывает к себе столь высокий интерес, говорит о том, что у истребителя большое будущее.