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Деловая газета "Взгляд"

США и Польша решили не отменять совместные военные учения

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Военнослужащие ВС США и Польши
Военнослужащие ВС США и Польши.
Источник изображения: www.belvpo.com

Американо-польские учения Allied Spirit, запланированные на май, пройдут в Польше в июне, сообщило Европейское командование ВС США.

"После тщательной оценки и планирования между сухопутными войсками США в Европе и польским министерством обороны учения Allied Spirit, связанные с учениями Defender Europe 20 и первоначально запланированные на май, пройдут на тренировочном полигоне в Дравско-Поморском в Польше с 5 по 19 июня. Все меры предосторожности, связанные с коронавирусом, будут предприняты для обеспечения здоровья и защиты участвующих вооруженных сил и местного населения", – сообщили в командовании, передает ТАСС.

Планируется, что всего в учениях задействуют 6 тыс. американских и польских военнослужащих.

При этом сухопутные войска США в Европе намерены провести дополнительные учения в течение нескольких месяцев, в ходе которых будут отработаны многие из изначальных тренировочных задач Defender Europe 20.

Немецкий политик и депутат Бундестага Александр Ной в марте назвал военные маневры Defender-Europe 20 "двуличными" и призвал прекратить их хотя бы на время пандемии коронавируса.

Аналитик Польского института международных отношений Матеуш Пиотровский сообщал, что контингент этих учений из-за пандемии был сокращен втрое, также были отменены еще четыре сопутствующих учения.


Алексей Дегтярев

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Германия
Польша
США
Продукция
B-2 Spirit
Проекты
Военные учения
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