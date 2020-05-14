Возможность новых долгосрочных контрактов для оборонно-промышленного комплекса

Как сообщает газета "Ведомости" в материале Алексея Никольского "Российскому оборонному комплексу нужны досрочные контракты. Их возможность чиновники обсуждают с промышленностью", досрочное заключение новых многолетних контрактов на поставку вооружений обсуждается заинтересованными ведомствами и компаниями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и может быть принято как одна из мер поддержки оборонной промышленности, сообщили "Ведомостям" два менеджера предприятий ОПК и федеральный чиновник. Другой мерой может стать увеличение авансирования контрактов по гособоронзаказу до 80%. "Ведомости" послали запрос в Министерство обороны России и представителю вице-премьера Юрия Борисова, курирующего ОПК в правительстве.

Один из двух последних фронтовых бомбардировщиков Су-34, построенных по контракту 2012 года на 92 самолета этого типа Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (ПАО "Компания "Сухой"). Новосибирск, апрель 2020 года (с) stream / forums.airforce.ru

Ранее свои предложения о поддержке ОПК сформулировал в обращении к руководству страны близкий к госкорпорации "Ростех" Союз машиностроителей. Как сообщается в пресс-релизе Союза от 4 мая, в список предложений вошло сохранение утвержденных объемов гособоронзаказа, временное снижение НДС до 10% на период до 2024 г., субсидирование создания запасов электронных компонент, финансовая помощь экспортерам военной продукции, а также повышение до 80% авансирования госконтрактов по гособоронзаказу. В конце апреля правительство уже разрешило увеличить размер авансирования по госконтрактам с 30% до 50%.

По словам менеджера одного из предприятий авиапромышленности, сейчас сложилась ситуация, когда завершились или завершаются основные долгосрочные контракты на поставку самолетов боевой авиации. Так, в этом году поставлены два последних фронтовых бомбардировщика Су-34 по контракту 2012 г. на 92 самолета, завершается контракт 2015 г. на 50 истребителей Су-35. При этом действующие многолетние контракты на истребители пятого поколения Су-57 и стратегические бомбардировщики Ту-160 находятся в начальной стадии реализации, их выполнение необходимо, но они не смогут поддержать промышленность в ближайшие 2-3 года, говорит собеседник "Ведомостей". Обсуждение условий новых контрактов на закупку того же Су-34 в количестве 48 единиц началось еще в прошлом году и, как и обсуждение других многолетних контрактов, активизировалось в последние недели, говорит источник, близкий к Минобороны и подтверждает менеджер предприятия авиапромышленности.

При этом закладка ряда новых кораблей, таких, как новых фрегатов проекта 22350 и новых универсальных десантных кораблей, и подписание контрактов на их строительство, намеченные на конец апреля, перенесены из-за организационных проблем, связанных с эпидемией коронавируса, говорит источник, близкий к Минобороны. Впрочем, судостроительная промышленность и так и имеет достаточное количество заказов, вопрос и до эпидемии стоял в их своевременном выполнении, продолжает он. В сфере закупок вооружений для Сухопутных войск обсуждается вопрос о закупках автомобилей для поддержания автопрома, также обсуждается вопрос о новых многолетних контрактах на производство средств ПВО для Воздушно-космических сил, говорит собеседник "Ведомостей".

Важно, чтобы новые долгосрочные контракты действительно оказали поддержку промышленности, а не стали для нее обузой с отрицательной рентабельностью, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Сейчас еще неясно, сколько поставщиков из-за вызванных эпидемией ограничений выпадут из сложных производственных цепочек, которые существуют, например, в авиапромышленности и производстве средств ПВО, но эта угроза вполне реальна, продолжает эксперт. Поэтому у головных исполнителей должны быть средства, чтобы иметь возможность замещения выпадающих поставщиков, полагает он.