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Газета.ru

Мимо Нью-Йорка на африканцев: куда упала китайская ракета

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Источник изображения: gazeta.ru

Обломки китайской ракеты упали на африканские деревни

Обломки ступени китайской ракеты упали на африканские деревни. Фотографии с металлическими обломками, упавшими с неба после схода с орбиты ступени, уже появились в соцсетях и СМИ. Эксперты считают, что китайский носитель продемонстрировал миру свою опасность.

Исторический полет китайской ракеты Long March 5B, которая на прошлой неделе вывела в космос прототип нового пилотируемого корабля, не остался без последствий. Как и предполагали специалисты, огромный центральный блок ракеты, который неделю летал на околоземной орбите, не полностью сгорел в атмосфере, и по-видимому, отдельные его части достигли Земли.

К оставшейся на околоземной орбите ступени было приковано внимание специалистов из-за ее размеров - в длину она составляет 30 метров, масса - 20 тонн. Неконтролируемый сход с орбиты такого объекта всегда несет потенциальную опасность из-за несгоревших обломков, которые могут долетать до поверхности Земли.

Ступень могла упасть в любом месте планеты в диапазонах широт от -41 до +41 градуса. Последний раз настолько крупный объект неконтролируемо сходил с орбиты в 1991 году - это была 39-тонная советская станция «Салют-7».

По данным 18-й эскадрильи контроля космического пространства Военно-воздушных сил США, китайская ступень вошла в атмосферу 11 мая в 08.33 PDT (18.33 мск) над Атлантикой, официальных сообщений о падении обломков в воду или на землю тогда не поступало.

Это означает, что, учитывая характер последнего витка ступени, перед самым сходом она пролетела над Нью-Йорком, и упади она на 15 минут раньше, обломки могли достичь самого населенного города США. Однако спустя время из африканских районов, находящихся вблизи возможной траектории полета, стали приходить сообщения и о хлопке, и о выпавших обломках.


Так, по сообщению Джонатана Макдауэлла, астрофизика из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, есть сведения о выпадении обломков в деревне Махону, вблизи города Боканада в республике Кот-д'Ивуар. При этом район как раз находится по пути возможного пролета обломков.

На одной из фотографий видна лежащая на земле труба, окруженная жителями деревни. «Я считаю, что объекты в Махону и как минимум несколько других в районе Кот-д'Ивуара, фотографии которых циркулируют в африканских СМИ, с большой вероятностью - части китайской ракеты», - считает Макдауэлл.


По данным местных СМИ, "труба" упала на дом местного сыродела, никто не пострадал. По другим сообщениям, в результате падения обломков пострадал дом в другой деревне - Нгиноу, о пострадавших также не сообщается.

По словам Лассины Зербо, исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, инфразвуковые датчики для отслеживания атмосферных ядерных взрывов 12 мая зафиксировали прохождение в атмосфере объектов со сверхзвуковой скоростью в районе Кот-д'Ивуара.


Причиной случившегося эксперты называют особенности конструкции тяжелой китайской ракеты Long March 5B, которая в отличие от многих других ракет имеет сбрасываемые жидкостные ускорители, а крупный центральный блок выводится вместе с полезной нагрузкой на околоземную орбиту, после чего сам сходит с орбиты.

«Не ясно, будут ли центральные блоки ракеты при будущих запусках выходить на нестабильную орбиту, или это был разовый случай при испытательном полете. Определенно это будет волновать другие страны», - считает обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер.

«Китайцы славятся тем, что ступени своих ракет сбрасывают на свои же деревни. Такое было неоднократно, в том числе с человеческими жертвами. Вероятность жертв, конечно, невысока, но она существует. А раз так - претензии к китайцам,

- пояснил «Газете.Ru» научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. - Кроме того, есть договор об ответственности за причинение ущерба от космической деятельности третьим лицам. В России по трассе полета ракет принимаются специальные меры, даже пастухов и охотников прогоняют».

Планируется, что новый испытанный корабль на этой же ракете будет отправлять китайских космонавтов к национальной космической станции, которую страна надеется построить к 2022 году, а в дальнейшей перспективе - к Луне.

«Успешная посадка нового космического корабля с высокой орбиты также показала, что Китай серьезно настроен по поводу отправки космонавтов за околоземную орбиту - то, чего достигли только в NASA - и в итоге доставки их на Луну», - считает обозреватель SpaceNews Эндрю Джонс. Чэнь Лань, независимый аналитик портала GoTaikonauts.com, специализирующегося на китайском освоении космоса, считает: «Мы можем сказать, что Китай обрел те же возможности в пилотируемом космосе, что США и Россия».


Павел Котляр

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