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Российская газета

Одобрена присяга для сотрудников Росгвардии

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Сотрудники ОМОНа
Сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю на своей базе.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий присягу для новых сотрудников Росгвардии.

Авторами инициативы выступили председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

- Принятие в торжественной обстановке на себя обязательств людьми, которых государство наделяет особыми правами и полномочиями, должно способствовать формированию у них высокого правового сознания, - прокомментировал Василий Пискарев.

В законопроекте говорится, что приведение к присяге осуществляется перед государственным флагом РФ.

Принимать поправки понадобилось, так как при создании Росгвардии этот ритуал не был заложен в профильный закон.

Росгвардейцы будут клясться уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию РФ, а также федеральные законы. Он также поклянутся "быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью, достойно исполнять свой служебный долг". В текст также входит обязательство хранить государственную и служебную тайну.


Татьяна Замахина

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