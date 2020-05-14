Полет над Москвой сняли на видео с борта Су-25

Су-25 над Москвой
Видео: Алексей Родионов pic.twitter.com/RXaMaBGUqO— Вежливые люди (@vezhlivo) May 13, 2020
В интернете появилось видео полета над Москвой Су-25, снятое, судя по всему, во время воздушного Парада Победы 9 мая.
Красочные кадры, сделанные с установленной на борту самолета внешней камеры, размещены в Twitter.
Во время съемок летящие в строю штурмовики с помощью специальных дымов разукрасили небо над столицей в цвета российского флага.
Необычный ракурс съемок, небольшое расстояние между летящими самолетами, разноцветные дымные хвосты, рисующие трехцветные полосы, и визуальные эффекты объектива видеокамеры создали впечатляющую картинку.
"Красота. Удивительная съемка!", - комментируют пользователи.
Руслан Мельников