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Российская газета

Полет над Москвой сняли на видео с борта Су-25

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Источник изображения: rg.ru

В интернете появилось видео полета над Москвой Су-25, снятое, судя по всему, во время воздушного Парада Победы 9 мая.

Красочные кадры, сделанные с установленной на борту самолета внешней камеры, размещены в Twitter.

Во время съемок летящие в строю штурмовики с помощью специальных дымов разукрасили небо над столицей в цвета российского флага.

Необычный ракурс съемок, небольшое расстояние между летящими самолетами, разноцветные дымные хвосты, рисующие трехцветные полосы, и визуальные эффекты объектива видеокамеры создали впечатляющую картинку.

"Красота. Удивительная съемка!", - комментируют пользователи.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-25
Проекты
ИТ
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